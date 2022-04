https://mundo.sputniknews.com/20220430/turquia-rechaza-participar-en-las-maniobras-de-la-otan-por-diferencias-con-grecia-1125011304.html

Turquía rechaza participar en las maniobras de la OTAN por diferencias con Grecia

Turquía rechaza participar en las maniobras de la OTAN por diferencias con Grecia

ANKARA (Sputnik) — Las Fuerzas Aéreas de Turquía se negaron a participar en las maniobras de la OTAN denominadas Tiger Meet debido a diferencias con Grecia... 30.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-30T12:01+0000

2022-04-30T12:01+0000

2022-04-30T12:19+0000

asia

defensa

turquía

grecia

maniobras

🛡️ fuerzas armadas

europa

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105805/27/1058052715_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e4ecb6656e553f6a427311eb078864fa.jpg

Se precisa que la disputa ocurrió cuando Grecia, donde se celebrará los próximos ejercicios militares, impuso adiciones al reglamento técnico de las maniobras, que, según el medio "fueron dirigidos contra Turquía".Según el medio, Turquía ya notificó a Grecia su decisión de no participar en los ejercicios.Anteriormente se informó que las cazas turcas F-16 debían tomar parte en las maniobras en Grecia que se celebrarán del 9 al 22 de mayo.Grecia y Turquía mantienen una disputa por sus fronteras aéreas.Las aguas territoriales de Grecia en el Egeo se extienden a seis millas, mientras que el espacio aéreo a 10 millas. Grecia acusa constantemente a Turquía de incursiones en su espacio aéreo.Ankara no reconoce las 10 millas del espacio aéreo alrededor de las islas griegas, considerando que la franja se limita a seis millas, como las aguas territoriales.En 1995, durante la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) por el Parlamento griego, Ankara aseguró que si Atenas extendía sus aguas jurisdiccionales en el mar Egeo de las 6 millas náuticas hasta las 12, lo consideraría una violación de su soberanía y eso se convertiría en un casus belli, motivo para declarar una guerra.Desde entonces estos dos países de la OTAN no pueden acordar las zonas marítimas, y sus relaciones se siguen agravando.En 2020 ambos países estuvieron al borde de un conflicto armado tres veces, y tuvo lugar una movilización general de las fuerzas armadas griegas.

https://mundo.sputniknews.com/20220429/grecia-viola-el-espacio-aereo-turco-30-veces-en-los-ultimos-3-dias-1124978566.html

https://mundo.sputniknews.com/20220428/nueva-protesta-de-grecia-por-las-violaciones-de-su-espacio-aereo-por-parte-de-turquia-1124929828.html

asia

turquía

grecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asia, turquía, grecia, maniobras, 🛡️ fuerzas armadas, europa, otan