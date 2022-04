https://mundo.sputniknews.com/20220430/senador-ruso-achaca-a-la-otan-el-aumento-de-los-precios-y-la-tension-social-en-el-mundo-1125004930.html

Senador ruso achaca a la OTAN el aumento de los precios y la tensión social en el mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El senador ruso Andréi Klímov atribuyó a la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos, el alza mundial de los precios y la ruptura de... 30.04.2022, Sputnik Mundo

En la comparecencia, el senador calificó de falsa la narrativa que pretende hacer creer que la crisis ucraniana se inició el 24 de febrero."Los estadounidenses, con la participación de los países de la OTAN y la cúpula de la burocracia de la Unión Europea, dieron un golpe de estado en Ucrania en 2014. Después de eso comenzó una guerra civil sangrienta en el Donbás que se cobró al menos 15.000 vidas. Los medios occidentales no informaban de esa guerra. Los crímenes del régimen ucraniano se cuentan por centenares", recordó.Klímov remarcó que se trató de resolver el conflicto entre Ucrania y Donetsk y Lugansk mediante los Acuerdos de Minsk, pero el régimen ucraniano frustró las negociaciones.El mayor impacto de todo esto, señaló, lo sufre Europa continental e incluso Estados Unidos experimenta el efecto negativo de sus propias decisiones que apuntaban contra Rusia.Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones unilaterales a Rusia por su operación especial que buscaba parar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk.Desde Moscú recalcaron que el fin de esa operación es proteger a la gente que en los últimos ocho años era objeto de genocidio por parte del régimen ucraniano.La operación rusa que fue lanzada en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas, busca la desmilitarización y la desnazificación de ese país.El Ministerio de Defensa ruso aclaró que la operación especial no estaba dirigida contra las instalaciones civiles, sino que pretendía mermar la capacidad bélica del régimen ucraniano.Donetsk y Lugansk acusaron a Volodímir Zelenski de incrementar los bombardeos contra sus poblaciones civiles desde mediados de febrero tras recibir ingentes cantidades de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.Las dos repúblicas se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.

