A nadie le gusta que lo despierten de la siesta y este león lo deja bien claro

"Había oído sobre el avistamiento y me dirigí allí. En el camino, pinché un neumático y, por supuesto, tuve que cambiarlo primero. Este fue realmente un avistamiento único en la vida para mí y realmente demuestra que todo sucede por una razón. Si no hubiera sido por el pinchazo, probablemente no hubiéramos experimentado esto", celebró el guía del parque.