Perú actualiza requisitos para entrada de nacionales y extranjeros en contexto de pandemia

Perú actualiza requisitos para entrada de nacionales y extranjeros en contexto de pandemia

LIMA (Sputnik) — La Cancillería peruana informó sobre la actualización de medidas para el ingreso de ciudadanos nacionales y extranjeros al territorio dentro... 29.04.2022

américa latina

perú

pandemia de coronavirus

extranjeros

Asimismo, la Cancillería precisó que para mayores de 18 años que residan en el país, sean peruanos o extranjeros, será requisito que acrediten tener la tercera dosis siempre que estén habilitados para recibirla.Por otro lado, aquellas personas que no puedan acreditar su vacunación pueden presentar una prueba molecular negativa con una antigüedad no mayor a 48 horas antes de abordar en su punto de origen.Los menores de 12 años sólo requieren no presentar síntomas de la enfermedad para ingresar al país.Asimismo, las autoridades sanitarias peruanas se reservan el derecho de tomar las medidas que crean pertinentes frente a casos de personas que presenten síntomas al momento de ingresar al territorio.

