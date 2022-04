https://mundo.sputniknews.com/20220429/multas-por-246-millones-de-dolares-por-fallas-en-construccion-de-escuelas-en-ecuador-1125001048.html

Multas por 24,6 millones de dólares por fallas en construcción de escuelas en Ecuador

QUITO (Sputnik) — La Contraloría General de Ecuador multó por más de 24,6 millones de dólares a una compañía china contratada en el Gobierno de Rafael Correa... 29.04.2022, Sputnik Mundo

Las denominadas "Escuelas del milenio" fueron un proyecto emblemático del Gobierno de Correa.El contrato se suscribió en agosto de 2015 entre el Ministerio de Educación de Ecuador y la compañía china Railway No. 9 Engineerig Group Co. Ltda., precisó la Contraloría.Según el comunicado, las multas fueron determinadas por los retrasos de hasta 387 días en la entrega de 57 escuelas que construyó la empresa china.Entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017, la cartera de Educación cedió a la compañía 57 terrenos para la instalación de las unidades educativas.Sin embargo, ninguna fue entregada en el tiempo programado, subrayó la institución.Según la Contraloría, esto obedece a que la firma contratista no subsanó observaciones sobre modificaciones en planos, diseños e incumplimiento de especificaciones técnicas.La compañía tampoco presentó pólizas de seguros.De acuerdo con el comunicado, eso ocasionó que el montaje, equipo, maquinaria y transporte no estén cubiertos contra todo riesgo y que el personal de trabajo no disponga de un seguro para riesgos ni cobertura por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.Además, la Contraloría analiza la posibilidad de establecer responsabilidades administrativas contra tres exministros de Educación que actuaron durante el periodo examinado, por un eventual incumplimiento de sus funciones en la ejecución del contrato, consigna el texto.

