Los grupos empresariales más ricos de Argentina se enriquecieron durante la pandemia

BUENOS AIRES (Sputnik) — La mayoría de los entramados empresariales de Argentina pertenecientes a las familias más ricas del país vieron aumentar su patrimonio... 29.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-29T22:44+0000

2022-04-29T22:44+0000

2022-04-29T22:44+0000

américa latina

argentina

📈 mercados y finanzas

riqueza

pandemia de coronavirus

Ocho de los 11 empresarios familiares de los que en 2020 se registran datos aumentaron su patrimonio en dólares, mientras que los otros tres tuvieron una caída en su patrimonio.El conglomerado que más se enriqueció desde el inicio de la pandemia hasta febrero de 2021 fue el del empresario Carlos Blaquier, dueño del Grupo Ledesma, productor de azúcar y papel, ya que pasó de tener 120,4 millones de dólares en 2020 a 162,9 millones un año después, lo que representa un aumento del 35%.Le sigue el empresario Nicolás Caputo, dueño de la compañía Mirgor más Construcciones, que tenía 78,1 millones de dólares en 2020 y pasó a adquirir 100,5 millones, lo que representa un alza de 28%.Otras firmas dedicadas a la producción o la comercialización de alimentos, que mantienen una posición dominante en el mercado, también vieron incrementado sus bienes.Uno de ellos es Luis Pagani, del grupo Arcor, que pasó de tener 4.996 millones de dólares a 5.719 millones, lo que conllevó una ganancia de 723 millones en un año.Segundo añoEn el segundo año de pandemia, seis de los siete conglomerados empresarios lograron aumentar su patrimonio.Entre ellos destaca Paolo Rocca, situado en el puesto nº 3 de la Lista de Forbes 2020, dueño del Grupo Techint.Este empresario, tras conseguir 648 millones en 2020, sumó 3.776 millones más al año siguiente, por lo que su patrimonio alcanzó los 16.633 millones de dólares.Caputo logró más que duplicar sus bienes, al llegar hasta noviembre de 2021 o enero de 2022 a los 211 millones de dólares.En términos generales, el informe "sirve para entender cómo hacen los ricos para estructurar su patrimonio y desengancharse del ciclo económico argentino", explicó el director de CEPA."En general, se estudia la pobreza, pero hay pocos trabajos que con rigurosidad hagan un aporte sobre la estrucuración de los aptrimonios comerciales, así que, en ese sentido, viene a aportar un poco de luz sobre algo que se caracteriza por su opacidad", afirmó Letcher.En su informe, CEPA destaca que gran parte de las empresas no tienen la obligación de hacer públicos sus Balances en la Comisión Nacional de Valores de Argentina por no cotizar en bolsa o no emitir obligaciones negociables.Desde mediados de los años 70, el organismo observa una menor presencia del Estado ante una "pérdida de recaudación sobre los más ricos, la offshorización y el aumento de la desigualdad en la Argentina", lo que se agravó con las medidas políticas adoptadas en los últimos cinco años.A los empresarios "puede irles bien a pesar de las crisis que se suceden en Argentina, e incluso pueden tener responsabilidades en la crisis argentinas, porque al recurrir a una estructura transnacionalizada para el ocultamiento de divisas, eso les permite valorizar su patrimonio", refirió Letcher."En esa lógica, la fuga, la elusión y evasión son moneda corriente, y en buena medida los patrimonios comerciales se estructuran de esa forma para lograr esos objetivos", añadió.En el primer año de pandemia, las fortunas valorizadas crecieron en promedio 6,3%, mientras que en 2021, el aumento ascendió a 22,4%.

argentina

