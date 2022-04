https://mundo.sputniknews.com/20220429/londres-advierte-a-china-sufrira-consecuencias-si-no-sigue-las-reglas-de-occidente-1124973971.html

Londres advierte a China: sufrirá consecuencias si no sigue las reglas de Occidente

La ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, sostuvo que China debería seguir las reglas si no quiere que se le impongan sanciones como se... 29.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-29T11:37+0000

2022-04-29T11:37+0000

2022-04-29T11:42+0000

"China no es impenetrable. (...) De hecho, su ascenso no es inevitable. No seguirá creciendo si no cumple las reglas. China necesita comerciar con el Grupo de los Siete. Representamos alrededor de la mitad de la economía mundial. Y podemos tomar una decisión", advirtió Truss el 27 de abril.Truss remarcó que Occidente debe dejar de ser "ingenuo sobre el poder geopolítico de la economía" y ponerse duro con países como China para luego agregar que el gigante asiático estaba "construyendo rápidamente un Ejército capaz de proyectar poder profundamente en áreas de interés estratégico europeo".La advertencia de Truss podría ser en relación a Taiwán, aunque sus asistentes indicaron que en realidad estaba haciendo un comentario más general sobre frenar el comportamiento de China que algunos líderes occidentales consideran agresivo.China por su parte, ha llamado a evitar la politización de la colaboración económica internacional ante la situación geopolítica actual.

2022

es_ES

