Instructores militares canadienses entrenan a neonazis ucranianos, según medios

Instructores militares canadienses entrenan a neonazis ucranianos, seg煤n medios

El canal de televisión canadiense 'CTV' asegura haber encontrado nuevas pruebas de que instructores militares canadienses estaban entrenando a neonazis... 29.04.2022

Esta no es la primera vez que se informa sobre estos entrenamientos. Anteriormente, Radio-Canada, citando documentos y fotos, hab铆a informado de que el pa铆s hab铆a entrenado a representantes del regimiento neonazi Azov* como parte de la misi贸n conjunta de entrenamiento de las fuerzas armadas canadienses y ucranianas llamada Unifier en Ucrania.El ministerio de Defensa canadiense neg贸 haber entrenado a los combatientes de Azov, pero al mismo tiempo un portavoz admiti贸 que el personal de la misi贸n de entrenamiento no controlaba la selecci贸n de las personas que se entrenaban y que Ucrania era responsable de ello.Ahora, seg煤n un informe de CTV, un portavoz de Azov dijo que el regimiento como unidad no hab铆a recibido formaci贸n de Unifier. Con ello, el representante del regimiento no respondi贸 si dicha formaci贸n fue proporcionada a los miembros individuales de Azov.Mientras tanto, el propio canal de televisi贸n consigui贸 encontrar pruebas en las redes sociales de que los combatientes de Azov estaban entrenando con instructores canadienses. Se trata de una foto en el perfil del miembro de Azov Kiril Berkal, informan desde la cadena, a帽adiendo que en la cuenta tambi茅n aparecen "s铆mbolos nazis y otras opiniones extremistas".La unidad especial Azov de la Guardia Nacional de Ucrania se cre贸 tras el golpe de Estado de 2014. Azov est谩 formado por radicales con ideolog铆a racista y neonazi, e incluye no solo a los nacionales ucranianios, sino tambi茅n mercenarios de otros pa铆ses. Azov particip贸 en la operaci贸n militar ucraniana en Donb谩s.En 2015, el Comit茅 de Investigaci贸n ruso abri贸 una causa penal contra los combatientes de la unidad en virtud de los art铆culos "secuestro", "tortura" y "uso de medios y m茅todos de guerra prohibidos" del C贸digo Penal ruso. Adem谩s, en febrero de 2022, el Comit茅 de Investigaci贸n ruso inform贸 de que hab铆a recibido "pruebas irrefutables" de que miembros de Azov, as铆 como de la organizaci贸n extremista ucraniana Sector Derecho*, hab铆an cometido crueles cr铆menes contra civiles en Donb谩s. Ya durante la operaci贸n militar especial rusa, se supo que los combatientes de Azov, en particular, hab铆an empleado los lanzacohetes m煤ltiples Grad contra el asentamiento de Sartana, cerca de Mari煤pol, mientras se retiraban.Rusia lanz贸 una operaci贸n militar en Ucrania el 24 de febrero. El presidente Vlad铆mir Putin calific贸 su objetivo de "proteger a las personas que han sido sometidas a abusos, al genocidio del r茅gimen de Kiev durante ocho a帽os". Para ello, dijo, hay planes para "desmilitarizar y desnacionalizar Ucrania" y llevar a juicio a todos los criminales de guerra responsables de "sangrientos cr铆menes contra la poblaci贸n civil" en Donb谩s.Seg煤n un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas est谩n golpeando 煤nicamente la infraestructura militar y las tropas ucranianas y, a partir del 25 de marzo, han completado las principales tareas de la primera etapa: reducir significativamente el potencial de combate de Ucrania. Los militares rusos dijeron que el objetivo principal es la liberaci贸n de Donb谩s.*Organizaci贸n extremista prohibida en Rusia.

