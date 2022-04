https://mundo.sputniknews.com/20220429/feministas-de-paraguay-denuncian-impunidad-y-posible-influencia-legal-de-iglesia-catolica-1124997168.html

Feministas de Paraguay denuncian impunidad y posible influencia legal de Iglesia Católica

Feministas de Paraguay denuncian impunidad y posible influencia legal de Iglesia Católica

Su defensa advierte que se trata de un caso "preocupante" de impunidad, y alertan un "patrón" en fallos judiciales que podría sugerir una influencia de la Iglesia Católica en los tribunales."El Poder Judicial envió un mensaje de impunidad absoluta a favor de una estructura muy poderosa como es la Iglesia Católica en Paraguay. También nos envía un mensaje clarísimo de la situación de falta independencia del Poder Judicial cuando se trata de influencias de la Iglesia Católica", dijo a la Agencia Sputnik la abogada María José Durán, defensora de la denunciante, Alexa Torres.Durán señaló que esa influencia se deduce de "un patrón de actuación de la Iglesia y de las respuestas jurisdiccionales a los casos donde interviene".El 27 de abril, se informó que un tribunal de apelaciones anuló la sentencia que pesaba contra el sacerdote Silvestre Olmedo, quien había apelado la condena de un año de prisión por acoso sexual contra Torres.Los magistrados decretaron la prescripción de la causa y el sobreseimiento definitivo del religioso, bajo el argumento de que pasaron más de tres años del acto denunciado.El caso es seguido de cerca por los grupos Consultorio Jurídico Feminista, Plataforma Universitaria Feminista, Centro de Documentación y Estudios, y la organización internacional RESURJ, que además llevan adelante una campaña en las redes y denuncian una "persecución" contra las mujeres por parte de autoridades eclesiales.Durán sostuvo que el caso es "paradigmático", ya que fue uno de los primeros que llegó a juicio oral."Alexa tuvo que pasar por dos juicios orales para que un tribunal aprobara los hechos y ahora nos hemos encontrado con esta situación de prescripción; justamente la defensa buscó esto, al obstaculizar el proceso", indicó.La abogada consideró que es una "situación preocupante", ya que los magistrados hicieron un "análisis vago de la prescripción", realizando un "cálculo muy matemático de fechas".Según el diario ABC Color, el tribunal estuvo integrado por tres miembros, dos de los cuales votaron por la prescripción del delito y uno por la absolución de culpa.Olmedo fue señalado de haber acosado sexualmente a Torres en 2016. Ella lo acusa de haberla manoseado cuando era voluntaria en grupos juveniles de la Parroquia San José de Limpio.Óscar Rodríguez Kennedy, uno de los integrantes del tribunal y que votó por la absolución de la culpa del sacerdote, sostuvo, en diálogo con el diario ABC Color, que la denuncia no se configuró en la causa y que los hechos descritos por la denunciante indicaban un acto aislado.Sostuvo que para que se acredite el delito de acoso sexual es necesario que el acto se haya realizado con persistencia y que el autor haya lesionado la libertad de la persona.Además, afirmó que es necesario que el autor del delito tenga autoridad sobre la víctima.PersecusiónAsimismo, Durán dijo a Sputnik que existe un "patrón muy preocupante de persecución de la Iglesia Católica" contra mujeres jóvenes, ya sean denunciantes o denunciadas, y como ejemplo mencionó los casos de Aurora Lezcano y Belén Whittingslow, quienes fueron acusadas ante la justicia por el mismo abogado que defendió a Olmedo.El 18 de abril, Lezcano fue absuelta tras un juicio que duró cinco años por liderar una protesta durante la toma de la sede del rectorado de la Universidad Católica en 2017. La joven dijo al diario ABC Color que las autoridades de la referida casa de estudios actuaron "con saña" en contra de ella.Lezcano "fue llevada a juicio oral con querella de la Iglesia Católica, a través de la Universidad Católica, en una criminalización de la protesta social por exigir mayor calidad educativa, donde la Iglesia Católica pidió prisión efectiva para esta joven; finalmente fue sobreseída", indicó Durán.La abogada también recordó el caso de Whittingslow, quien denunció en 2014 a su profesor de derecho Cristian Kriskovich por acoso sexual y terminó solicitando refugio en Uruguay.Kriskovich se desempeñaba como profesor de la Universidad Católica de Asunción. La Fiscalía desestimó la causa por acoso, ya que consideró que los mensajes de WhatsApp que Kriskovich le envió a su alumna fueron solo un "galanteo".Whittingslow sostuvo que la "persiguieron judicialmente" luego de que no se presentó a declarar por un caso de supuesta compra de notas por el que fue imputada. Ella vinculó el caso a la persecución que desencadenó la denuncia contra su profesor.Por no ir a declarar, la Fiscalía de Paraguay ordenó la detención de la joven, quien aseguró que nunca le enviaron una notificación para asistir a esa audiencia."Whittingslow está con refugio político, también perseguida por la Iglesia Católica y por el mismo abogado que representó a la defensa de Silvestre Olmedo. Aquí tenemos un patrón claro de persecución de la Iglesia Católica a mujeres jóvenes y con clara influencia indebida en el Poder Judicial", expresó Durán.Todas las instanciasEn el caso de Torres, la abogada aseguró que la mujer "pasó primeramente todo el proceso de agotar las instancias internas en la Iglesia antes de llegar a hacer una denuncia en el ámbito penal", ámbito en el cual su denuncia fue "minimizada".Torres, antes de recurrir a la justicia, habló con sacerdotes, el decanato y hasta llegó a comunicarse con el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, aseguró Durá.En febrero de 2017, el arzobispo informó que se mandó a retiro al sacerdote tras admitir un "gesto indecoroso" y agregó que se tomó esa medida porque se le pidió que se apartara hasta que se esclarezca el caso ante la justicia.En ese año, el arzobispo incluso había emitido una carta en la que pedía "cuidar de no hacer de una piedrita una montaña" y así evitar daños mayores, informó el diario Última Hora.Según el diario ABC Color, Torres acudió a Valenzuela pidiéndole ayuda, quien le dijo que se "debe cuidar la dignidad del sacerdote" y "pedir respeto y oración" por él.InterpretaciónDurán recordó que el caso de Torres se trató en dos tribunales diferentes, los cuales tuvieron distintas resoluciones: la primera consideró que para computar el delito de acoso sexual no se puede utilizar la definición de la Real Academia Española (RAE) en vez de los instrumentos internacionales ratificados por Paraguay. En esa primera instancia, se condenó al sacerdote.Según la RAE, un acoso sexual "tiene por objeto aprovecharse de una persona, frecuentemente abusando de una posición de superioridad, de forma reiterada".En la segunda oportunidad, los magistrados "vuelven a guiarse por la definición de acoso sexual de la RAE y afirmaron que los actos cometidos por Olmedo no son delito", explicó Durán.En contraposición al tribunal, la defensa de Torres concibe al delito de acoso sexual en base a la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se establece que el acoso sexual puede suceder en un solo acto o en varios.

