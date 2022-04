https://mundo.sputniknews.com/20220429/excandidato-al-premio-nobel-de-la-paz-me-averguenzo-profundamente-en-este-momento-de-ser-espanol-1124985215.html

Excandidato al Premio Nobel de la Paz: "Me avergüenzo profundamente en este momento de ser español"

Ante esta 'calurosa' acogida a "este señor nazi" que llegó a los extremos de "compararse con las víctimas de Guernica", mientras que su verdadero papel es el de "victimario", Carrero manifestó que le "avergüenza profundamente en este momento de ser español"."Es muy fuerte lo que comento, porque hay que tener en cuenta que en el año 2000, este mismo Parlamento español apoyó por unanimidad mi candidatura al Nobel de la Paz", señaló el intelectual, postulado a esta distinción en reconocimiento a su labor de enfrentarse al genocidio en el África de los Grandes Lagos.Un genocidio parecido al desatado por el régimen de Kiev contra la población de Donbás, donde Zelenski prosiguió la guerra desatada en 2014, apoyándose en "grupos neonazis como el batallón Azov", al tiempo que los secuestros, desapariciones y asesinatos de los opositores se ha convertido en una práctica habitual durante su presidencia.Ante los esfuerzos de Occidente de lavarle la cara a su títere, donde uno de los argumentos es que un presidente judío no puede ser nazi, Carrero enfatizó que "no es el primer caso de judíos que han vendido a su pueblo".En este contexto, insistió en que Zelenski es de la clase de 'líderes' que "no tienen más patria que el poder y el dinero".

