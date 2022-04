https://mundo.sputniknews.com/20220429/empresas-petroleras-de-haiti-condicionan-la-estabilidad-de-los-suministros-en-el-pais-1124966203.html

Empresas petroleras de Haití condicionan la estabilidad de los suministros en el país

Empresas petroleras de Haití condicionan la estabilidad de los suministros en el país

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Luego que el Gobierno de Haití dejara en claro que no tiene responsabilidad con la importación de los combustibles en medio de la... 29.04.2022, Sputnik Mundo

La APPE señaló que, de no cumplirse esas condiciones, las empresas petroleras no podrán obtener suministros del mercado internacional que permitan satisfacer las necesidades de los consumidores locales.Haití lleva varios días sumido en una crisis de combustible, con largas filas en los surtidores y el aumento de los precios de servicios y canasta básica. El miércoles el Gobierno recordó que, desde la decisión de liberalizar la importación de productos petrolíferos, son los distribuidores quienes se encargan del proceso, aunque las autoridades permanecen atentas a la evaluación del mercado internacional en particular en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania.No obstante, la APPE destacó que el costo de importar gasolina a Haití aumentó un 70 por ciento entre diciembre de 2021 y abril de este año, un incremento proporcional al alza de los precios en bruto de la gasolina y el diésel en el mercado internacional, y especialmente como resultado del conflicto en Europa.El conflicto ha provocado un aumento de los costes de transporte y de los plazos de entrega de los productos, subrayó la APPE.La Asociación también se desmarcó de los precios minoristas de los productos en el surtidor y manifestó que esto solo lo establece el Gobierno, aunque señaló que actualmente las autoridades deben subsidiar más de un dólar por cada galón de gasolina vendido.

