El fallido golpe de Estado que fortaleció a Maduro y debilitó a la oposición

El fallido golpe de Estado que fortaleció a Maduro y debilitó a la oposición

CARACAS (Sputnik) — Este 30 de abril se cumplen tres años del intento de golpe de Estado en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un suceso que... 29.04.2022

El 30 de abril de 2019, Venezuela amaneció en medio de una revuelta. Un grupo de militares se alió con la oposición.Los uniformados tomaron tanques y armas de guerra, y desde el distribuidor Altamira, ubicado en el este de la principal autopista de Caracas, grabaron un video llamando al alzamiento.La acción fue dirigida por el opositor Juan Guaidó, quien tres meses antes se autoproclamó presidente interino del país, y el prófugo de la justicia Leopoldo López, quien fue liberado ese día en su casa, donde cumplía una condena por incitar a la violencia en las manifestaciones que sacudieron al país en 2014, y en las que fallecieron 43 personas.Los hechos se iniciaron alrededor de las 6.00 hora local, y ya para las 15.00, los militares y civiles que participaron se habían refugiado en embajadas, pues el llamado a golpe había fracasado.FracasoEl diputado y miembro de la vicepresidencia de asuntos internacionales del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jacobo Torres, en conversación con la Sputnik, afirmó que la oposición no tenía la fuerza y respaldo para derrocar a Maduro.Para Torres, el denominado "gobierno interino" de Guaidó solo se dedicó a robar los recursos que el Estado tiene en el exterior."Estamos más fortalecido que nunca; el fulano [para no dar nombre] gobierno interino nunca prosperó y todas las instancias que crearon fue para robarse las empresas como Citgo (filial de Petróleos de Venezuela S.A, PDVSA, en EEUU), Monómeros (petroquímica filial de Pdvsa en Colombia) y el dinero que nos tienen congelados (en bancos extranjeros)", detalló.De acuerdo con la administración de Maduro, los recursos provenientes de Citgo y Monómeros fueron utilizados por Guaidó y su equipo para impulsar acciones de desestabilización y provocar su salida del poder.Además, a Guaidó se le acusa de impulsar acciones para apropiarse de las 30 toneladas de oro que Venezuela tiene depositadas en el Banco de Inglaterra y más de 7.000 millones de dólares del Estado que se encuentran en bancos extranjeros, y que fueron bloqueados a través de sanciones.Por ello, el Ministerio Público venezolano abrió una investigación en su contra en la que incluyó más 25 de causas, entre las que destacan: secuestro de recursos, usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.El exdiputado también es investigado por aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con Gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir.CambiosDesde aquel intento de golpe de Estado, el panorama político en Venezuela cambió. En reiteradas ocasiones, Maduro aseguró que su país se encuentra en paz y en crecimiento económico.En ese sentido, Torres destacó la participación de un sector de la oposición en el diálogo que impulsó Maduro, con el objetivo de afianzar la estabilidad política en su país.En diciembre de 2020, un sector de la oposición participó en las elecciones parlamentarias, en las que el Gobierno recuperó ese organismo legislativo que se encontraba en manos de la derecha desde 2015.No obstante, un año después, por primera vez desde 2015, todas las oposiciones participaron en los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre, lo que para el Gobierno significó el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), por parte de ese sector, que durante los últimos seis años denunció que el organismo carecía de "confiabilidad" y "transparencia".Por otra parte, después de romper relaciones diplomáticas en 2019, Maduro tuvo un primer acercamiento con el Gobierno de Estados Unidos en marzo pasado, en el que ambas naciones acordaron establecer una agenda de interés común.A juicio de Torres, EEUU busca establecer puentes de diálogo con el Gobierno y "eso implica un nivel de reconocimiento al mandato de Nicolás Maduro", luego de que en 2019 ese país reconoció a Guaidó como "presidente interino".De acuerdo con proyecciones de organismos internacionales, la economía de la nación caribeña podría crecer este año entre cinco y 20 por ciento, y aunque Maduro admitió que Venezuela "no se ha arreglado", dijo que "ha mejorado", por lo que augura una época de crecimiento y estabilidad, tras salir de la hiperinflación que padeció en los últimos cuatro años.

