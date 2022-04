https://mundo.sputniknews.com/20220429/el-curioso-caso-de-los-hermanos-castillo-que-amenaza-el-sueno-mundialista-de-ecuador-1124964054.html

El curioso caso de los hermanos Castillo que amenaza el sueño mundialista de Ecuador

QUITO (Sputnik) — Existen en la historia del cine cientos de películas cuya trama gira en torno a la confusión de dos personas llamadas con el mismo nombre. 29.04.2022, Sputnik Mundo

Una experiencia similar atraviesan los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que por estas horas asisten impávidos a una denuncia que amenaza con dejarlos fuera del Mundial de Catar 2022, que ellos mismos inauguran el próximo 20 de noviembre.El protagonista de la historia se llama Byron Castillo y su hermano, ya fallecido, también.La ficha de este defensa, que también puede jugar en el mediocampo, dice que nació hace 23 años en la ciudad balnearia de General Villamil, departamento de Guayas (sur), aunque hace algunas semanas un periodista colombiano sembró una duda que llegó hasta las oficinas de la FEF y que, incluso, motivó que el propio entrenador de la tricolor, el argentino Gustavo Alfaro, tuviera que dar explicaciones.El colega indicó que Castillo es colombiano, por lo que su inclusión en un puñado de partidos de las eliminatorias sudamericanas sería incorrecta, lo que daría lugar al pedido de descalificación de la cita máxima, algo que Perú -casi listo para jugar la repesca ante Australia o Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Chile verían con buenos ojos.Estos últimos, según versiones periodísticas, ya habrían contratado al abogado brasileño Eduardo Carlezzo para recurrir la descalificación de Ecuador a la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) y poder acceder al Mundial por decisión administrativa, o "por secretaría", como suele decirse en el país trasandino.Carlezzo representó con éxito a Chile anteriormente, en una situación parecida que involucró al paraguayo Nelson Cabrera, quien defendió a Bolivia sin estar habilitado.AccionesSin embargo, el vicepresidente de la FEF, Carlos Manzur, salió al cruce de esas versiones, e indicó que Byron Castillo forma parte de la Selección del Ecuador desde las divisiones juveniles cuando tenía 15 años y reafirmó la existencia de dos acciones judiciales que validan la ciudadanía del futbolista.La última de ellas fue hace poco, en febrero de 2021, cuando la justicia de Ecuador ordenó al Registro Civil que se inscribiera al futbolista de Barcelona Sporting Club como ecuatoriano luego de una polémica en torno a su origen.El propio Alfaro contó que tuvo que ser cuidadoso a la hora de convocar al futbolista a la selección mayor, y que las dudas sobre su lugar de nacimiento hicieron que no participe de la Copa América que se disputó en 2021 en Brasil."A Byron lo quise convocar desde la primera convocatoria cuando llegué a Ecuador pero obviamente que había cuestiones que me exceden y por suerte todos los que estuvimos involucrados en esto pudimos trabajar para que la convocatoria de Byron sea una realidad", manifestó Alfaro.El desenlace del entuerto podría haberlo aportado uno de los tantos abogados que tiene la FIFA, José David Jiménez, quien en diálogo con el medio Área Deportiva, manifestó: "Estoy sorprendido, un poco tomándolo como comedia, cómo un periodista puede causar revuelo por este tema de Byron Castillo. Estábamos a la expectativa sobre cualquier acción que haya podido tomar cualquier Selección de la Conmebol.Generó polémica porque lo hicieron tanto en Colombia como en Chile, agarraron un documento y generaron polémica, en razón a esto".El letrado fue categórico, e indicó que "la Selección Ecuatoriana de Fútbol, cumplió todos los requisitos", al tiempo que advirtió que ya se acabaron los plazos para cualquier acción de reclamo.La situación parece bien encaminada para la selección ecuatoriana, y también para el bueno de Byron David Castillo, quien ahora sueña con meter un gol en la cita máxima y celebrar mirando al cielo, para dedicárselo a su hermano, Byron Javier Castillo, quien sí nació en Colombia y que no está presente para aclarar la confusión.

