EEUU ayuda en traslado soldados ucranianos a lugares de entrenamiento sin ingresar al país

"En muchos casos hemos ayudado con el transporte de soldados ucranianos a los lugares de entrenamiento, sin ayudarlos a salir de Ucrania. Así que no quiero dejarlos con la impresión de que estamos entrando en Ucrania y estamos volando o transportando soldados ucranianos fuera del país. Eso no está sucediendo", dijo el funcionario en una sesión informativa.Un alto funcionario de Defensa estadounidense afirmó que más de 12 vuelos partirán de EEUU en las próximas 24 horas con ayuda militar para Ucrania, incluidos obuses, drones fantasma y radares.Además dijo que el primer lote de drones Phoenix para Ucrania llegará este 29 de abril a la región.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.El número de civiles muertos y heridos en Ucrania desde el comienzo de la operación militar rusa aumentó a 2.899 y 3.235, respectivamente, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh).

