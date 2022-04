https://mundo.sputniknews.com/20220429/cuba-y-mexico-hermanados-en-la-habana-los-puentes-culturales-son-para-siempre-1124965077.html

Cuba y México, hermanados en La Habana: "Los puentes culturales son para siempre"

Sputnik dialogó con el escritor y activista hispano-mexicano Paco Ignacio Taibo II, con motivo de la XXX Feria Internacional del Libro en La Habana

La Feria Internacional del Libro que se celebra en la mayor de las Antillas resulta una de las más significativas en América Latina y el Caribe. En esta ocasión, la FIL-Cuba 2022 mostró la pluralidad y diversidad de México desde exposiciones de fotografías, presentaciones de materiales literarios, conferencias de reconocidos historiadores y una oferta musical con propuestas discográficas y conciertos.La cita cultural también celebró el 120 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países gracias a la multiplicidad de miradas, entre ellas, las registradas en el lente acucioso del fotógrafo Oswaldo Ruiz con su muestra Welcome to Paradise, una exploración en imágenes por Chile, República Dominicana y Colombia.Mesas como Contar la historia, integraron la experticia de académicos como Paco Ignacio Taibo II, impulsor de la librería Tuxpan en La Habana, Felipe Ávila y Fabrizio Mejía; la charla sobre divulgación de la ciencia contó con el periodista José Gordón y la escritora Karina Sosa, disertó sobre su creación Caballo fantasma, Premio Primera Novela 2021.Nacimiento de TuxpanEl escritor hispano-mexicano Francisco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), explicó a Sputnik que la presencia de intelectuales y materiales de su país en la feria tenía muchos sentidos diferentes: "En primer lugar, queríamos hermanar y desarrollar las relaciones con Cuba, desde el Fondo, una empresa transnacional de América Latina".El intelectual comunicó, asimismo, la publicación de algunos autores cubanos por ese grupo editorial y valoró la pertinencia de un pabellón en La Habana dedicado a la distribución de libros ausentes en la isla desde hace varios años, con la colaboración conjunta de los ministerios de Cultura de ambos países y del FCE.De acuerdo con el activista social, una vez concluya la Feria Internacional del Libro inaugurarán esa filial del FCE en el municipio Plaza de la Revolución, a unos metros de la Universidad de La Habana, con la pretensión futura de repartir las producciones literarias a otras ciudades del archipiélago antillano y significó la gran aceptación de las propuestas actuales en el público que visita el pabellón en la fortaleza de La Cabaña."Trajimos ahora más de 12.000 ejemplares y 15 autores de la casa editora para que cuenten sus proyectos en México y cuáles son sus obras. Invitamos también ensayistas de otros estados para ofrecer una idea más general de lo que ofrecemos", señaló el creador de títulos como Temporada de zopilotes, El cura Hidalgo y sus amigos y La lejanía del tesoro.Respecto a su recurrencia como escritor en temas históricos y biografías de personalidades, entre ellas del médico argentino-cubano Ernesto Che Guevara, opinó: "La ficción y la novela están muy bien, me siento con gran libertad en ellas, pero de repente hay narraciones concebidas mediante la investigación y la búsqueda rigurosa que solo pueden contarse desde la historia".Así le ocurrió a Taibo con los textos dedicados a Pancho Villa —militar relevante por ser uno de los principales jefes de la Revolución mexicana, iniciada en 1910—; a Tony Guiteras, un líder de la Revolución de 1933 en Cuba, o la ya mencionada biografía consagrada al Che.El autor de más de 70 obras, publicadas en alrededor de 28 países, algunas de ellas señaladas entre los "libros del año" por medios internacionales como The New York Times, Le Monde y Los Angeles Times, confesó que solo necesita en el proceso creativo rigor y profundidad histórica y una manera de narrar "que se parezca a la ficción, pero que no lo sea".Taibo recordó cómo los tiempos de glorias y grandes momentos de las décadas tras el triunfo del primero de enero de 1959, hasta las grandes crisis de escasez del papel como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, "estamos ahora en la era de solidaridad, fraternidad y hacer puentes culturales, son para siempre", indicó.¿Por qué México es el invitado de honor?El 18 de octubre de 2021, el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, anunció la condición de México como país invitado de honor a la XXX Feria Internacional del Libro, durante una conferencia de prensa desde la Librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, situada en la capital del país azteca.En aquella oportunidad, Alonso aseguró a Sputnik que ese es uno de los eventos más trascendentales y masivos en la isla, surgido por iniciativa del líder de la Revolución Fidel Castro, y evocó la presencia de sus paisanos en el territorio norteño durante el siglo XIX, como José María Heredia, fundador del romanticismo en lengua castellana, y el escritor José Martí.El funcionario mencionó las múltiples expresiones de la cita, cuyo primer escenario es la emblemática Fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana y su recorrido por todas las provincias cubanas; asimismo, la variedad de iniciativas como encuentros académicos, presentaciones de textos y conferencias impartidas por escritores nacionales y foráneos."Con esta invitación respondemos también a la solidaridad expresada históricamente por el pueblo mexicano, intensificada durante el Festival Internacional Cervantino, con sede en Guanajuato, y durante la visita del presidente, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, el mes de septiembre último", aseguró el ministro cubano.Igualmente, la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto Guerrero, en declaraciones a Sputnik, manifestó que esa decisión constituyó uno de los puentes de intercambio y amistad establecidos con la isla, a partir de la llegada a la presidencia del político y escritor Andrés Manuel López Obrador.A su juicio, la Feria Internacional del Libro de La Habana es un referente para América Latina desde todas las disciplinas y, por tanto, organizaron una delegación fuerte, significativa y digna de México: "Somos naciones hermanas con un cariño forjado desde los lazos culturales y de solidaridad", concluyó.Premios y reconocimientos en CubaFuera de la agenda con presencia mexicana, el programa de la Sala Nicolás Guillén, en el parque Histórico Militar San Carlos de La Cabaña, incluyó la entrega del Premio Nacional de Literatura a Julio Antonio Travieso; el de Edición a Norberto Codina y el de Ciencias Sociales y Humanísticas a José Luis Rodríguez.Las actividades de la feria, coordinadas también por la Oficina del Historiador de la Ciudad, recordarán aniversarios de diversas figuras cubanas, como el centenario del natalicio de Carilda Oliver Labra y Jesús Orta Ruiz el Indio Naborí, así como los 120 años del natalicio de Nicolás Guillén y los 140 de la publicación del poemario Ismaelillo, de José Martí.Esta edición reunió, asimismo, a más de 276 invitados de 32 naciones, con 96 expositores, casas distribuidoras y editoriales de otros territorios como Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia y Venezuela.

