¿Cuántas calorías se queman mientras tienes sexo?

Mantener relaciones sexuales es una actividad física como lo puede ser salir a caminar o hacer gimnasia. Investigadores trabajan en confirmar algunos datos sobre el tema y adelantan lo que actualmente se sabe al respecto.

Durante el sexo se realizan una diversidad de movimientos que inevitablemente implican el trabajo de musculatura y la quema de calorías. Esto también aporta bienestar mental, dado que el cuerpo realiza un trabajo holístico.El investigador español José María Oliva, docente del área Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Almería (España), nos contó cuántas calorías se queman durante las relaciones sexuales."La actividad sexual implica un movimiento voluntario a nivel musculoesquelético que implica un gasto energético. Se observa un gasto en torno a 100 kilocalorías", indicó el investigador.De todas formas, Oliva aclaró que "este gasto energético es muy dependiente a otras variables, como si es hombre o mujer, y el tipo de actividad realizada a nivel de la posición que se adopta o la intensidad del ejercicio. (...) Muchas variables contextuales que afectan a la demanda energética", agregó.Para el investigador no se puede recomendar una duración máxima o mínima como para que este tipo de ejercitación tenga efectos saludables en el organismo, pero hay mediciones estándar."Una actividad en torno a 15 minutos con una frecuencia semanal es bienvenida para mejorar la salud, siempre que se sigan las prácticas adecuadas", indicó.Oliva junto a un equipo de investigadores trabajan en un proyecto enfocado en el tema. Comenzó hace dos años y medio y se vio interrumpido por la pandemia.La tarea comenzó con el análisis de todos los estudios que hay actualmente sobre el sexo y la quema de calorías. En los 18 trabajos encontrados se relevaron datos de 349 participantes. La investigación más antigua es del año 1956.La falta de voluntarios es un problema. Si bien ellos no están en un dormitorio junto a las parejas, sino que entregan a los voluntarios el material y aparatos que deben aplicarse para medir los parámetros corporales y cada uno lo hace en su casa, no cualquier persona se anima.Hoy trabajan con información de 18 parejas. Para participar, los voluntarios deben realizar dos sesiones. En ambos casos la posición sexual es la denominada "el misionero".En una debe ir un integrante de la pareja arriba, y en la siguiente la otra. De esa forma se puede medir, según la posición de cada uno, "los gastos energéticos de cada persona", explicó Oliva.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

