https://mundo.sputniknews.com/20220428/sergio-moro-afirma-que-lula-nunca-fue-perseguido-por-la-justicia-1124948240.html

Sergio Moro afirma que Lula nunca fue perseguido por la Justicia

Sergio Moro afirma que Lula nunca fue perseguido por la Justicia

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exjuez brasileño Sergio Moro afirmó este jueves que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) nunca fue perseguido... 28.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-28T17:47+0000

2022-04-28T17:47+0000

2022-04-28T18:05+0000

luiz inacio lula da silva

brasil

américa latina

sérgio moro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109122/22/1091222285_0:118:3073:1846_1920x0_80_0_0_e8bc9d9ab6ac5071489ee440eff96286.jpg

Posteriormente, Moro divulgó un comunicado en el que afirma que la decisión del comité de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) "reproduce la decisión del Supremo", en referencia al momento en que el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas que pesaban sobre Lula argumentando que Moro no tenía jurisdicción para llevar esos procesos."Considero la decisión del Supremo un gran error judicial y que desgraciadamente influyó indebidamente el comité de la ONU", apunta Moro.El exjuez y exministro de Justicia con el Gobierno de Jair Bolsonaro también apunta que el mismo comité no niega la corrupción en Petrobras ni afirma la inocencia de Lula.Moro condenó a Lula a nueve años de cárcel por presuntos delitos de corrupción en julio de 2017, y al año siguiente, en enero, una corte de apelación aumentó la pena hasta los 12 años.En abril de 2018, Lula empezó a cumplir la condena de prisión cuando aún había recursos pendientes, y pocos meses después el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre de ese año, para las que partía como favorito.En 2021, el Supremo anuló la condena y prisión de Lula, alegando que Moro no tenía jurisdicción para investigar esos casos; gracias a ello, Lula salió de la cárcel, recuperó sus derechos políticos y podrá presentarse a las elecciones de este año, para las que, de momento, parte como favorito.

https://mundo.sputniknews.com/20220408/el-exgobernador-brasileno-geraldo-alckmin-sera-vicepresidente-en-la-candidatura-de-lula-1124183383.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

luiz inacio lula da silva, brasil, sérgio moro