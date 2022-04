https://mundo.sputniknews.com/20220428/regulador-mexicano-sacara-del-mercado-suplementos-alimenticios-con-colagenos-irregulares-1124949202.html

Estas son las marcas de suplementos alimenticios que México sacará del mercado

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sacará del mercado dos suplementos alimenticios de colágeno hidrolizado por no cumplir con la información... 28.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-28T17:41+0000

2022-04-28T17:41+0000

2022-04-28T17:46+0000

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dio un adelanto a Milenio Diario de los resultados del análisis de 32 marcas de suplementos alimenticios, en los que se evalúo su información comercial, su contenido neto, contenido nutrimental y el contenido de colágeno y sodio.El estudio, que se publicará en la edición de mayo de la Revista del Consumidor, espacio de publicaciones de la dependencia, señala que dos marcas tienen mucho menor porcentaje de colágeno del que afirman tener y se venden con publicidad engañosa, ya que se promete que contribuyen a realzar la belleza.Se tratan de las marcas Colágeno Hidrolizado Nature's Life, que tiene menos del 10,2% de colágeno y "está muy por arriba de los niveles de tolerancia", y Bio B Berry Colágeno, producto que se vende con publicidad engañosa como "Beauty Boots", sin que se precise a qué se refiere esto.Otro producto señalado por no tener las unidades en la tabla nutrimental conforme lo que establece la NOM-008 (Norma Oficial Mexican) es Facialtime Vitamins & Health Care Division en su presentación de 450 gramos.Marcas como Neocell y VitHerbal, en sus presentaciones de 198 gramos y 400 gramos, respectivamente, no comprobaron el contenido de colágeno que aseguran poseer.Otras marcas que no demostraron cumplir lo que se señala en sus etiquetas son Solanum, La Ciencia al Natural; Neocell/Suplemento Alimenticio; Mi Fibra Diaria; Drasanví Collmar, y VitHerbal."Le decimos a la gente que si no quiere gastar se coma unas patitas de pollo y ya, las patitas de pollo son el alimento que más colágeno tiene", declaró Sheffield para Milenio Diario.

2022

