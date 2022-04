https://mundo.sputniknews.com/20220428/otro-tesoro-arqueologico-en-mexico-las-joyas-debajo-del-tren-maya--fotos-1124913604.html

¡Otro tesoro arqueológico en México!: las joyas debajo del Tren Maya | Fotos

¡Otro tesoro arqueológico en México!: las joyas debajo del Tren Maya | Fotos

Un grupo de arqueólogos independientes encontró una zona arqueológica muy cerca de donde se realizan los trabajos de construcción del tramo 5 del Tren Maya, en... 28.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-28T00:39+0000

2022-04-28T00:39+0000

2022-04-28T00:40+0000

américa latina

méxico

arqueología

tren maya

andrés manuel lópez obrador

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1124913751_0:20:2048:1172_1920x0_80_0_0_c8dc01e21178032eeff726ba6d9e5691.jpg

Fue a través de redes sociales donde la usuaria Ainat Gaia mostró parte de la zona arqueológica que hallaron el pasado 19 de abril y que pudieron conocer un día después, ya con el equipo adecuado.La zona fue bautizada de manera no oficial como "El Escondrijo" y, de acuerdo con la espeleóloga, podría tratarse de un lugar en el que se almacenaba alimento o joyas preciosas, ya que es una zona de difícil acceso.La internauta no dio detalles del lugar exacto donde se realizó el hallazgo, pero aseguró que las autoridades encargadas del Tren Maya no revisaron la cueva, sólo pasaron a su lado y la marcaron, sin realizar las inspecciones arqueológicas necesarias. El Gobierno llega tarde al hallazgoEl Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó la existencia de esta zona arqueológica días después de que ese grupo de ciudadanos y especialistas informara sobre el descubrimiento. Sin embargo, la dependencia aseguró que sí sabía de la existencia de esta zona y criticó que su difusión se hiciera a través de canales no oficiales. El INAH señaló afirmó que arqueólogos especialistas realizan tareas de salvamento arqueológico en la zona de construcción del tramo 5 del Tren Maya, y posteriormente "vendrán las labores científicas de investigación, excavación, protección y conservación" que correspondan, como ha sucedido en los otros cuatro tramos.En el mismo comunicado, el Gobierno de México pidió "prudencia y mesura" a las personas que hagan denuncias por redes sociales y que no tienen permiso para realizar trabajos de salvamento, ya que "si no se toman las medidas previas de investigación y protección, revelar las ubicaciones precisas puede favorecer a actos vandálicos y destrucciones de los monumentos".Por ello, invitó a la ciudadanía a acercarse de manera formal al INAH en caso de realizar descubrimientos de este tipo.Estos hechos ocurren en momentos en que el presidente López Obrador mantiene confrontaciones mediáticos contra diversos grupos opositores que se niegan a la construcción del Tren Maya bajo el argumento de que las obras dañan el medio ambiente y podrían enterrar o destruir zonas arqueológicas de las culturas del sureste mexicano.

https://mundo.sputniknews.com/20220419/otra-dificultad-para-el-tren-maya-suspenden-construccion-del-tramo-de-cancun-a-playa-del-carmen-1124566719.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, arqueología, tren maya, andrés manuel lópez obrador, 🎭 arte y cultura