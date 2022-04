https://mundo.sputniknews.com/20220428/oposicion-en-mexico-rechaza-la-reforma-electoral-de-amlo-1124960427.html

Oposición en México rechaza la reforma electoral de AMLO

Oposición en México rechaza la reforma electoral de AMLO

La serie de cambios al sistema electoral mexicano que contempla el presidente Andrés Manuel López Obrador no es del agrado de los partidos opositores al... 28.04.2022, Sputnik Mundo

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresaron su desacuerdo con la reforma electoral que ha propuesto el presidente de México y que podría discutirse en lo que resta del año en el Poder Legislativo. Los coordinadores parlamentarios de cada una de esas fuerzas políticas aseguraron que eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y reducir de 500 a 300 los integrantes de la Cámara de Diputados debilitará la democracia y propiciará el surgimiento del autoritarismo. El coordinador del PAN, Jorge Romero, expresó también su rechazo a la reforma electoral de López Obrador, y aseguró que, igual que con la reforma eléctrica, la echarán para atrás por falta de votos, ya que Morena y sus aliados, por sí solos, no pueden alcanzar la mayoría calificada que se requiere en la Cámara baja para aprobar una reforma constitucional. "Nosotros, en el PAN, vamos hacia una reforma electoral que defienda a las instituciones, que fortalezca a las instituciones. Cualquier intento de reforma que mire hacia atrás, destruyendo o menoscabando las instituciones es algo en lo que, otra vez, no habrán de contar con la oposición", comentó el líder panista. Por su parte, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, advirtió que es un error querer eliminar 200 diputaciones sólo porque esos cargos se eligen de forma plurinominal, es decir, que no se toman en cuenta los votos de los ciudadanos. "No va a volver a suceder esto de periodos extraordinarios atrabancados que pretenden discutir de espaldas a la nación una reforma tan importante como la de materia electoral", agregó.

