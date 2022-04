https://mundo.sputniknews.com/20220428/nord-stream-2-ag-solicita-suspender-el-arbitraje-sobre-la-directiva-de-gas-europea-1124953623.html

Nord Stream 2 AG solicita suspender el arbitraje sobre la Directiva de Gas europea

Nord Stream 2 AG solicita suspender el arbitraje sobre la Directiva de Gas europea

MOSCÚ (Sputnik) — La compañía Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto Nord Stream 2 y propiedad del consorcio ruso Gazprom, solicitó el 1 de marzo suspender... 28.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-28T19:40+0000

2022-04-28T19:40+0000

2022-04-28T19:40+0000

economía

gazprom

nord stream 2

rusia

alemania

ue

europa

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1093640226_0:51:3160:1829_1920x0_80_0_0_24d59dad7f212bb08053518d76a430e8.jpg

El gasoducto Nord Stream 2 se extiende desde Rusia hasta Alemania por el fondo el mar Báltico y consta de dos ramales con capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos de gas anuales. Su tendido finalizó el 10 de septiembre de 2021.La Directiva de Gas renovada entró en vigor el 23 de mayo de 2019. Según esta ley, los gasoductos nuevos y los existentes, tendidos desde terceros países hacia la UE por aguas jurisdiccionales de sus Estados, deberán corresponder a las normas que actualmente rigen para las tuberías tendidas por tierra firme.En particular, deberá respetarse la regla del llamado unbundling (separación de la propiedad), consistente en que una misma compañía no puede ser a la vez suministradora del combustible y propietaria del gasoducto.En septiembre de 2019, Nord Stream 2 AG inició un arbitraje contra la UE. La compañía consideró que la UE, al adoptar las enmiendas a la Tercera Directiva de Gas, que revisten un carácter discriminatorio, incumplió con sus compromisos derivados del Tratado de la Carta de la Energía. En febrero de 2020 en Canadá fue creado un tribunal arbitral que está estudiando la disputa.Después de que Rusia reconociera la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, el Gobierno alemán suspendió la certificación del gasoducto Nord Stream 2, tendido desde Rusia y ya acabado. Según declaró la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ese "proyecto está prácticamente congelado".Anteriormente los medios anunciaron la quiebra de Nord Stream 2 AG, pero la empresa no lo confirmó.

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, nord stream 2, rusia, alemania, ue, europa, 📈 mercados y finanzas