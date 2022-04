https://mundo.sputniknews.com/20220428/juez-de-ecuador-revoca-arresto-domiciliario-concedido-por-habeas-corpus-a-lider-de-banda-1124958295.html

Juez de Ecuador revoca arresto domiciliario concedido por 'habeas corpus' a líder de banda

Juez de Ecuador revoca arresto domiciliario concedido por 'habeas corpus' a líder de banda

QUITO (Sputnik) — Un juez de Ecuador resolvió dejar sin efecto el arresto domiciliario otorgado a través de un recurso de 'habeas' corpus al presunto cabecilla... 28.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-28T20:50+0000

2022-04-28T20:50+0000

2022-04-28T20:50+0000

américa latina

ecuador

crimen organizado

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1119296817_0:141:1920:1221_1920x0_80_0_0_7ab7fbb213810de7d58591574449a856.jpg

"Juez deja sin efecto el arresto domiciliario de Junior Roldán, alias JR. Su traslado deberá ser al hospital hasta que mejore su estado de salud, luego deberá ser trasladado al Centro de Privación de Libertad Regional Guayas", dijo la Corte Provincial del Guayas en un comunicado.Roldán cumple una sentencia de 22 años por el delito de asesinato.El 20 de abril, el juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayas, Enrique Moreira, concedió parcialmente el hábeas corpus y dispuso el traslado del preso desde la cárcel regional hacia un hospital público de la ciudad de Guayaquil (oeste), pues su defensa argumentó un quebranto en su salud.Enseguida, la defensa apeló el fallo y el viernes pasado el juez ordenó el traslado de alias JR hacia su domicilio en el cantón El Triunfo, en Guayas.El juez también dispuso que un equipo de la Policía custodie la casa de Roldán mientras cumple esa medida.Para esa labor, la Policía conformó un equipo de 20 uniformados.De acuerdo con el comunicado de la Corte, el domicilio del preso no cumple con las condiciones mínimas de seguridad ni para garantizar su vida ni la de los miembros de la Policía nacional.La Corte añadió que en El Triunfo no existe un hospital de especialidades nivel tres (completamente equipado) para atender cualquier emergencia de salud del preso.La decisión se hizo conocer dos días después de que el Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador separó del cargo al juez que otorgó el habeas corpus a JR, tras una queja presentada por el ministro el Interior de ese país, Patricio Carrillo.El ministro argumentó un supuesto abuso de dicho recurso constitucional.El mismo día, el CJ suspendió por 90 días al juez de la provincia de Santa Elena (oeste) Diego Moscoso, que el pasado 9 de abril concedió el habeas corpus que sacó de la cárcel al exvicepresidente del país Jorge Glas (2007–2018), sobre quien pesan dos sentencias ejecutoriadas por corrupción.Sin embargo, la sanción a dicho juez no tuvo que ver con el caso del exvicepresidente.

https://mundo.sputniknews.com/20220412/el-gobierno-de-ecuador-apela-recurso-que-dejo-en-libertad-al-exvicepresidente-jorge-glas-1124324101.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, crimen organizado