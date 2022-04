https://mundo.sputniknews.com/20220428/esto-es-lo-que-revelan-los-nuevos-videos-del-caso-debanhi-en-mexico-1124911736.html

Esto es lo que revelan los nuevos videos del caso Debanhi en México

Las autoridades locales presentaron una serie de evidencias que aportan algunas hipótesis sobre el fallecimiento de esta joven de 18 años, cuyo caso se ha convertido en uno de los más polémicos de la Administración del presidente López Obrador. En Sputnik te presentamos los puntos más importantes de la conferencia de prensa con la información más reciente del caso de Debanhi Escobar. Videos inéditosLa Fiscalía de Nuevo León presentó dos videos inéditos de Debanhi Escobar, los cuales fueron obtenidos de cámaras de seguridad del motel Nueva Castilla.El vicefiscal Luis Enrique Orozco explicó que, poco después de que el chófer le tomó la fotografía que después se viralizó en redes sociales, en donde se ve a Debanhi parada en la carretera, la joven caminó hacia el sur, con dirección a la empresa de transportes Alcolsa.En la primera grabación se ve a Escobar asomarse a una caseta de seguridad y después irse. Ya en el restaurante del hotel se ve cómo se asoma al establecimiento y espera por un par de minutos y se vuelve a asomar.En otro video se ve a Debanhi entrar corriendo a la zona del hotel y, posteriormente, se le pierde de vista, justo cuando ingresa a la zona donde está la cisterna donde fue encontrada muerta.Investigan a empleadosEl fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, indicó que los videos no habían sido difundidos porque los empleados del motel Nueva Castilla afirmaron que las cámaras que están colocadas en el lugar no grababan, sino que sólo sirven de monitoreo.Las imágenes fueron obtenidas por la Fiscalía Especializada en Feminicidios una vez que tomó el caso, días después de encontrarse el cuerpo de la joven mexicana.Por ello, también se investiga a los trabajadores por posible falsificación de declaraciones, aunque de manera formal no hay ninguna imputación o detenido.Confirman causa de muerteTal como se informó el pasado 22 de abril, las autoridades reiteraron que la causa de muerte fue una contusión severa en el cráneo.A pregunta directa, el fiscal señaló que una de las hipótesis es que Debanhi murió al caer y golpearse en la cabeza; sin embargo, el funcionario estatal negó que hubiera rastros de que los pulmones tuvieran agua.Guerrero titubeó al tratar de explicar si Debanhi aún estaba viva cuando cayó a la cisterna, pero comentó que ésta es una posibilidad que no se descarta, ya que aún faltan elementos para saber exactamente cómo se dio la muerte de la joven.En este sentido, el papá de la víctima, Mario Escobar, informó que entre en los próximos días podrían dar a conocer el peritaje que él mandó realizar; no obstante, adelantó que no tiene la obligación de hacerlo público si así se lo aconseja su defensa.No descartan ninguna hipótesisLa fiscal Griselda Núñez aclaró que, por ahora, no se descarta ninguna línea de investigación, incluido el posible ataque sexual del que Debanhi Escobar habría sido víctima.Sobre este punto, la funcionaria indicó que la necropsia no arrojó detalles sobre un posible ataque sexual, pero aclaró que esta no es una prueba contundente de que no hubo una agresión porque no siempre quedan rastros en el cuerpo.La funcionaria insistió que tampoco se ha descartado la posible colusión de una banda perteneciente al crimen organizado, aunque por ahora no hay imputados directos por el caso.Tienen videos de la fiestaLa Fiscalía General de Justicia de Nuevo León también tiene imágenes de la fiesta a la que habría acudido Debanhi Escobar en compañía de dos amigas.Los funcionarios no dieron detalles sobre las imágenes recopiladas.Sólo conocen a una de las amigasA pregunta expresa, Mario Escobar aseguró que sólo conoce a Sarahí, una de las jóvenes con las que Debanhi Escobar. Sobre la otra mujer, Ivonne, dijo desconocerla y confirmó que era amiga de Sarahí.Asimismo, explicó que Debanhi y Sarahí fueron invitadas por Ivonne a la fiesta.Ambas adolescentes han negado tener alguna relación con lo sucedido y, en entrevistas para varios medios locales, han asegurado que se trataron de comunicar con los padres de la joven, ya que ella comenzó a mostrarse grosera y violenta. Sin embargo, el papá nunca contestó, según su versión de los hechos.

