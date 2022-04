https://mundo.sputniknews.com/20220428/envian-la-segunda-carta-amenazante-con-una-bala-en-el-interior-a-la-familia-de-bennett-1124938309.html

Envían una segunda carta amenazante con una bala en el interior a la familia de Bennett

Envían una segunda carta amenazante con una bala en el interior a la familia de Bennett

TEL AVIV (Sputnik) — Por segunda vez en menos de una semana, una carta amenazante con una bala fue enviada a la familia del primer ministro israelí, Naftali... 28.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-28T15:06+0000

2022-04-28T15:06+0000

2022-04-28T15:26+0000

internacional

oriente medio

naftali bennett

israel

amenaza

balas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108079/08/1080790860_0:152:3073:1880_1920x0_80_0_0_c1f14af7003f5e39a1ca08d2c5105460.jpg

Se cree que la carta fue enviada por alguien conocido de la familia, según el informe, aunque no necesariamente por el mismo sospechoso que mandó la primera.De acuerdo con el informe, la carta encontrada en la casa del primer ministro en la ciudad de Raanana estaba dirigida al hijo de Bennett, Yoni. Mientras que la misiva anterior estaba dirigida tanto al primer ministro como a su esposa, Gilat, informó la plataforma Ynet.La Policía y el servicio de seguridad interior, Shin Be, han abierto una investigación. Sin embargo, los funcionarios de seguridad declararon al canal 12 que no creen que sea una amenaza importante para el primer ministro o su familia.

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oriente medio, naftali bennett, israel, amenaza, balas