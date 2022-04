https://mundo.sputniknews.com/20220428/el-salvador-del-estado-de-excepcion-a-una-tormenta-perfecta-1124956527.html

El Salvador: del estado de excepción a una "tormenta perfecta"

El Salvador: del estado de excepción a una "tormenta perfecta"

Continúa la llamada "guerra contra las pandillas" por parte del Gobierno y ya fueron capturados 20.000 supuestos criminales. En otro orden, Argentina es la sede de la Tercera Asamblea Continental de ALBA Movimientos. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El Gobierno de Nayib Bukele informó que el país centroamericano lleva seis días consecutivos sin homicidios.El 27 de marzo, luego de un fin de semana que dejó 87 muertos, el Ejecutivo decretó el estado de excepción por un mes, que fue extendido por otros 30 días.Continúan suspendidos derechos como la libre asociación e inviolabilidad de comunicaciones, y el plazo máximo de prisión administrativa se mantiene en 15 días.La mayoría de las personas encarceladas son menores de 30 años, de escasos recursos económicos y bajo nivel educativo.A criterio de un estudio de la Organización Azul Originario, muchos de los apresados no integran estructuras criminales."Esto responde a la estigmatización que sufren los jóvenes", dijo a En Órbita Huber Romero, investigador de esa asociación que trabaja sobre la violencia.Para el entrevistado, el manejo comunicacional del Gobierno influye en los lazos comunitarios, ya de por sí "débiles por arbitrariedades en el procedimiento de detenciones" impuesto por el Estado."Hay un manejo mediático y de la agenda pública de hacerle creer a la población que estos 20.000 detenidos son miembros activos de estructuras delincuenciales, y el dato no es cierto", indicó.Por su parte, Amnistía Internacional pidió la intervención de la comunidad internacional y señaló que el Gobierno ha "pisoteado" los derechos del pueblo y que su llamada "guerra contra las pandillas'' ha desatado una “tormenta perfecta”.Romero explicó que los gastos de las familias durante los 15 días de prisión administrativa para los detenidos las empobrecen aún más.En el contexto de "guerra contra las pandillas" el Legislativo habilitó construir nuevas cárceles y suspendió durante el estado de excepción la ley que regula las compras estatales.En tanto, EEUU emitió una alerta a sus ciudadanos que viajen o vivan en El Salvador sobre el riesgo de ser detenidos.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la Tercera Asamblea Continental de ALBA Movimientos que se desarrolla en Argentina. Y además, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, visitó Kiev donde se reunió con el presidente Volodímir Zelenski para abordar el conflicto en Ucrania.En Uruguay En Órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

