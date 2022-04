https://mundo.sputniknews.com/20220428/el-reclamo-de-peru-por-la-falta-de-fertilizantes-desoido-por-la-oea-1124951249.html

El reclamo de Perú por la falta de fertilizantes, desoído por la OEA

Perú reclamó que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitiera una declaración sobre las "consecuencias graves" de la falta de fertilizantes provocada... 28.04.2022, Sputnik Mundo

El representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, advirtió sobre la necesidad de que el organismo interamericano apruebe una declaración conjunta sobre la escasez de fertilizantes que se ha provocado a nivel global como consecuencia del conflicto en Ucrania y las sanciones económicas impuestas a Rusia, uno de los principales productores.La solicitud de Perú fue presentada en la sesión ordinaria del Consejo Permanente del organismo el pasado miércoles 27 de abril, en la que el diplomático peruano señaló el riesgo para la seguridad alimentaria que supone la escasez de fertilizantes.Sin embargo, el pedido peruano no fue aprobado por el pleno de la OEA al no alcanzar un respaldo mayoritario."En unos días tal vez no haga falta una declaración, sino una resolución", replicó Forsyth, quien de todas maneras consideró que, si bien no se alcanzó una resolución, es importante que este tema haya sido tratado durante la sesión ordinaria de la OEA.La frustrada declaración conjunta del organismo buscó destacar que la crisis de producción de fertilizantes es un tema "extremadamente serio y con consecuencias graves", mientras que procuraba la búsqueda de mecanismos para el "adecuado acceso" a los mismos.Escasez y seguridad alimentariaEn la misma línea que Forsyth, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el economista Máximo Torero, advirtió sobre los riesgos que conlleva la reducción en la producción de fertilizantes para la región.El acceso a los fertilizantes en todo el mundo se dificultó como consecuencia del aumento en el precio del gas natural, un insumo clave para la producción de fertilizantes, y por las sanciones económicas impuestas a la Federación Rusa desde Occidente.Torero consideró que los elevados precios de los alimentos, junto a los problemas de deuda y devaluación de muchos países de la región, dificultará aún más el acceso a fertilizantes en el mercado mundial, que prevé una caída en su producción de alrededor de un 6.3% en 2022.

