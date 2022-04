https://mundo.sputniknews.com/20220428/amlo-no-creo-que-haya-un-pais-con-mas-fraudes-electorales-que-mexico-es-una-verguenza-1124942530.html

AMLO: "No creo que haya un país con más fraudes electorales que México, es una vergüenza"

AMLO: "No creo que haya un país con más fraudes electorales que México, es una vergüenza"

En el marco de la presentación de su propuesta de reforma electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que uno de sus principales... 28.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-28T16:01+0000

2022-04-28T16:01+0000

2022-04-28T16:01+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine)

revocación de mandato

felipe calderón

vicente fox

gobierno de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1124939872_0:225:1600:1125_1920x0_80_0_0_f7b8a16fb5f070405c44b266f237ad06.jpg

"Estamos muy rezagados históricamente en el asunto democrático con relación a otros países, no creo que haya otro país, y es vergonzoso, con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos", declaró en la conferencia matutina de este 28 de abril.Mafias de poder y grupos de intereses creados mandaron y decidieron candidatos y resultados de elecciones, aseveró el mandatario federal, al grado de subordinar a todos los poderes públicos."Consideramos que ese ha sido un problema en la historia de México, la falta de democracia que nos ha llevado a imposiciones, que le han costado mucho al pueblo de México", apuntó."Impusieron a Calderón, la oligarquía los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños de México y se desató una tremenda crisis económica, política, social, de seguridad por ese fraude. Todo eso se pudo haber evitado si se hubiese respetado el voto ciudadano", sostuvo.López Obrador acusó falta de voluntad democrática para detener los fraudes electorales en el país."No olvidarnos de los fraudes electorales, de las barbaridades que cometían hasta hace poco, si un presidente decidía que iba a ser candidato de un partido porque les convenía para mantener el poder, que se dividieran los opositores, se le autorizaba la candidatura aunque no cumpliera con los requisitos, se autorizaban partidos sin cumplir con los requisitos", lamentó.Además, el presidente aseveró que durante años su movimiento político padeció de antidemocracia y fraudes electorales."Llegamos a la presidencia por voluntad del pueblo, como nunca los ciudadanos nos dieron su apoyo, constituyeron al actual gobierno, legal, legítimamente y queremos dejar establecido un verdadero sistema democrático", subrayó en defensa de su proyecto de reforma electoral.También acusó que los medios de información operaron en 2006 para apuntalar el que considera un fraude electoral que le dio la victoria al entonces abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón.Recordó que entonces, inicialmente se dieron a conocer resultados que le daban la ventaja a López Obrador, sin embargo esa tendencia fue revertida por pacto del régimen gubernamental de entonces, cuando Vicente Fox era presidente de México."Tendencias, matemáticas, pronósticos, se hicieron análisis que era increíble que eso pasara desde el punto de vista científico, otro golpe", reprochó.El hoy presidente aseveró que secretarios de Estado participaron en la operación para favorecer a Calderón y descarrilar su aspiración de llegar a la presidencia de la república.Además, dijo que el voto electrónico, implicado en la reforma electoral, tiene como objetivo impedir que se complique de manera deliberada el acceso a la participación democrática por dispersión de casillas y otras maniobras, y acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en estas maniobras el 10 de abril, durante la consulta de revocación de mandato."Entonces, necesitamos una reforma democrática e fondo para que se convierta la democracia en forma de vida y en sistema político y en un hábito, y nos va a ayudar mucho porque de esa manera pues no va a ser el dinero el que va a predominar y a decidir, va a ser el pueblo", defendió López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20220428/adios-al-ine-y-a-los-pluris-esta-es-la-reforma-electoral-que-amlo-propone--1124930684.html

https://mundo.sputniknews.com/20211124/presentaran-en-los-pinos-pelicula-sobre-el-presunto-fraude-electoral-de-calderon-1118517625.html

https://mundo.sputniknews.com/20220411/ine-arremete-contra-amlo-otra-vez-y-acusa-de-boicot-a-su-gobierno-1124273405.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine), revocación de mandato, felipe calderón, vicente fox, gobierno de méxico