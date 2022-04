https://mundo.sputniknews.com/20220428/1124956163.html

Alberto Fernández: pymes de Argentina generan el 80% del empleo en el país

Alberto Fernández: pymes de Argentina generan el 80% del empleo en el país

BUENOS AIRES (Sputnik) — Las pequeñas y medianas empresas de Argentina son responsables del 80% de los puestos de trabajo que se crean en el país, afirmó este... 28.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-28T20:10+0000

2022-04-28T20:10+0000

2022-04-28T20:10+0000

américa latina

argentina

📈 mercados y finanzas

pymes

alberto fernández

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1121803000_0:280:2844:1880_1920x0_80_0_0_f42bc1a301fb9761305f800aee37174d.jpg

"El 80% del trabajo argentino se genera en la pequeña y mediana empresa", aseguró el mandatario durante el acto en el complejo Parque Norte de la ciudad de Buenos Aires.Durante su disertación, el presidente reconoció a las pymes como un "gran motorizador de la economía argentina" que tienen por delante la "oportunidad de crecer mucho más".En ese sentido, el jefe de Estado destacó que la producción sea uno de los ejes de su programa de Gobierno, y aseguró que "eso está funcionando bien porque la economía sigue creciendo, la producción sigue aumentando y la capacidad instalada [de las industrias] cada vez se usa más".La secretaría, que coordina las políticas para este sector, tenía en 2019 un presupuesto de 3.000 millones de pesos —25 millones de dólares al cambio oficial— y hoy supera los 120.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares), sostuvo Fernández.Sobre la inflación, uno de los principales problemas del país, el presidente consideró que debe combatirse "ese tercer eslabón"."Tenemos que trabajar todos para que no se convierta en ganancia de algunos pocos y pérdida de muchos", refirió a un día de que su Gobierno haya convocado a las empresas agroalimentarias tras percibir aumentos desproporcionados en determinados productos.El mandatario también hizo hincapié en los recursos que se destinaron a la pandemia del COVID-19, lo que no evitó que en la actualidad haya "60.000 empleados más que los que existían" antes del inicio de la emergencia sanitaria.El titular de la cartera Pyme precisó que el convenio firmado busca "fortalecer los centros comerciales a cielo abierto que es una política que viene llevando CAME, muy importante y que requiere mejoras y acceso al financiamiento de estos comercios para poder seguir creciendo".Durante el acto de CAME, el Ministerio de Desarrollo Productivo se comprometió a fortalecer con asistencia financiera a las pymes que se encuentran en los 150 centros comerciales a cielo abierto de todo el país.La actividad económica argentina creció en febrero 9,1% en la comparación interanual.

https://mundo.sputniknews.com/20220419/dinero-a-los-sectores-mas-vulnerables-el-plan-de-argentina-en-su-guerra-contra-la-inflacion--1124552918.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, 📈 mercados y finanzas, pymes, alberto fernández