¿Es posible viajar en el tiempo?

La posibilidad de viajar en el tiempo despierta aún más interés y debate que la existencia de vida en Marte. Los científicos se dividen en dos bandos: uno...

El físico canadiense Barak Shoshany anunció otra posibilidad de viajar en el tiempo. En su opinión, el viaje en el tiempo puede ser posible, pero sólo si el viajero viaja en líneas temporales paralelas.Según el investigador, el viaje en el tiempo se enfrenta a dos grandes problemas. El primero es el ‘combustible’ para la máquina. Los físicos sugieren que la máquina del tiempo requiere una materia exótica, es decir, materia con energía negativa. De la mecánica cuántica se deduce que esta materia puede crearse teóricamente, pero en cantidades muy pequeñas. Al mismo tiempo, no hay pruebas de que la materia exótica no pueda obtenerse en las cantidades necesarias para el viaje en el tiempo o no pueda hacerse sin ella.El segundo problema que surge de los viajes en el tiempo tiene que ver con las paradojas. La más famosa es la paradoja de la incoherencia, en la que se produce un determinado acontecimiento que cambia el pasado, pero el propio cambio impide a su vez el acontecimiento. Las paradojas de los viajeros del tiempo implican que el propio viaje es imposible.Un intento de resolver las paradojas es el principio de autoconsistencia propuesto por el cosmólogo ruso Ígor Nóvikov, que sostiene que es posible viajar al pasado, pero que no se puede cambiarlo. Sin embargo, Shoshany ha demostrado que hay paradojas irresolubles en términos del principio de Nóvikov, pero que pueden resolverse asumiendo la existencia de múltiples líneas temporales paralelas. El viajero del tiempo entra en el pasado, pero en una línea temporal diferente, donde puede hacer lo que quiera, mientras que los acontecimientos de la línea temporal original no cambian.Mientras los científicos tratan de solucionar este problema, en la cultura popular los cineastas ya ofrecieron varias explicaciones de cómo los viajes en el tiempo podrían funcionar.Esta galería de Sputnik recuerda las películas más populares dedicadas a los viajes a otras épocas.

