Vértigo puro: un dron persigue a un ciclista en una carrera extrema en Chile | Video

Tras un parate de tres años, la competición de ciclismo extremo Valparaíso Cerro Abajo regresó y la compañía que la patrocina realizó un alucinante video... 27.04.2022, Sputnik Mundo

Curvas estrechas, caídas, grandes saltos, techos bajos, perros callejeros, espectadores, muchísimos escalones y viento fueron los obstáculos que el ciclista Thomas Slavik tuvo que atravesar en la icónica ciudad chilena de Valparaíso. Sin embargo, no fue el único que enfrentó el desafío. Los holandeses Thomas y Shaggy lo acompañaron a lo largo del circuito pilotando un dron que grabó imágenes espectaculares.Para lograr la secuencia extrema captada en video, el equipo de Red Bull, instaló varias antenas para que el dron no perdiera conectividad con la base.El circuito no era nada sencillo. Además de los obstáculos ya mencionados, el dron debía atravesar una vivienda y un tráiler. El piloto de la cámara voladora realizó varios entrenamientos para familiarizarse con el recorrido. En una de las pruebas, el aparato golpeó el techo de un pasadizo, por lo que hubo que ajustar detalles hasta el último minuto.Finalmente el momento crucial llegó. Slavik partió con su bicicleta e inmediatamente detrás salió volando el dron. El video te deja con la boca abierta gracias a una nueva perspectiva nunca antes vista en una carrera de este tipo."Es muy demandante físicamente con todos los obstáculos urbanos y los sectores de velocidad, para mí es el track más difícil. Todos los grandes riders urbanos quieren competir porque la atmósfera es increíble, la gente es muy especial y esto es lo que lo hace una carrera muy importante para mí", lanzó Slavik.

