Turquía instala radares de detección de minas a la deriva en el estrecho del Bósforo

ANKARA (Sputnik) — Turquía ha montado radares de detección de minas a la deriva en el estrecho del Bósforo, no hay problemas con la navegación, declaró el... 27.04.2022, Sputnik Mundo

"Hasta el momento destruimos afortunadamente tres minas. Pusimos en disposición de combate nuestros buques dragaminas, helicópteros, aviones patrulleros y equipos de submarinos [SAS]. Estamos siguiendo atentamente la situación en el Bósforo. Tomamos medidas adicionales para controlar la entrada y la salida [en el estrecho] y evitar sorpresas, instalamos radares de detección de minas. Podemos afirmar que en el Bósforo no hay problemas con la navegación", dijo citado por su oficina de prensa.Preguntado sobre si Turquía necesita alguna ayuda en la lucha contra las minas, Akar señaló que las Fuerzas Armadas turcas están provistas de los más modernos medios para librarla.El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia comentó anteriormente que podría tratarse de 420 minas antiguas YaM (mina anclada) y YaRM (mina anclada en ríos) instaladas por Ucrania en los accesos a los puertos de Odesa, Ochákov, Chernomorsk y Yuzhni.El FSB no descartó que tras una tormenta las minas pudieran quedar sin anclas y flotar hacia el estrecho del Bósforo y más allá, al Mediterráneo llevada por la corriente.El ministro Akar informó así mismo que hasta el momento no hubo entradas de buques militares en los estrechos turcos.La Convención de Montreux se adoptó en 1936 para garantizar la libertad de paso de los buques mercantes por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, tanto en tiempos de paz como de guerra.En situaciones de emergencia, Turquía tiene el derecho a prohibir o restringir el paso de buques militares por dichos estrechos.El presidente de Rusia ordenó el 24 de febrero lanzar una operación militar especial en Ucrania para "proteger a las personas que a lo largo de ocho años sufren el genocidio por parte del régimen de Kiev". Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, consiste en "desmilitarizar y desnazificar" a Ucrania y llevar a los tribunales a los "responsables de los crímenes sangrientos cometidos contra los habitantes pacíficos de Donbás".

