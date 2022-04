https://mundo.sputniknews.com/20220427/mestizos-la-polemica-en-bolivia-por-una-categoria-para-el-censo-1124908863.html

¿Mestizos? La polémica en Bolivia por una categoría para el censo

¿Mestizos? La polémica en Bolivia por una categoría para el censo

La posible inclusión de la categoría 'mestizo' en el censo boliviano de 2022 generó posiciones contrarias. Mientras algunos sectores políticos afirman que al... 27.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-27T21:58+0000

2022-04-27T21:58+0000

2022-04-27T21:58+0000

américa latina

bolivia

censo

sociedad

cepal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1117021033_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_654de244a5ce8c7cbce29bec08e8d74b.jpg

La iniciativa para incorporar la categoría en el Censo de Población y Vivienda, fijado para noviembre de 2022, surgió por parte del diputado José Manuel Ormachea, de Comunidad Ciudadana —alianza política de centroizquierda integrada por el Frente Revolucionario de Izquierda, Chuquisaca Somos Todos y la Agrupación Ciudadana Jesús Lara—.De acuerdo a Ormachea, la inclusión del término mestizo en el apartado de autoidentificación cultural permitiría que el 56% de bolivianos que no se identificó con ninguna de las 36 naciones indígenas originarias campesinas del país puedan sentir que pertenecen a esta categoría.Además, según sus declaraciones hay un fuerte rechazo desde sectores políticos para reconocer que la sociedad boliviana es, en su gran mayoría, mestiza.Por su parte, para la CEPAL sería adecuado evitar "categorías poco específicas o ambiguas", entre las que entrarían los términos "mestizos" o "morenos", según señaló en su publicación Recomendaciones para los censos de población y vivienda en América Latina Revisión 2020.En la misma línea, CEPAL argumenta que "la experiencia de algunos países ha mostrado que ello conduce, efectivamente, a problemas en la captación de la población indígena y afrodescendiente".Por otra parte, el posicionamiento internacional de los pueblos indígenas es identificarse como "pueblos" y no como grupos racializados.Desde 1900 no se han incluído en Bolivia preguntas censales sobre mestizaje, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) del país.Según el sociólogo Juan Pablo Marca la categoría de mestizo que se pretende incluir en el censo "ya no cumple una función diferenciadora en la sociedad" debido a que "no existen culturas puras en el sentido cultural (...) y además el mestizaje cultural está presente en mayor o menor medida en la mayoría de los pueblos y culturas del mundo".Para Marca esta categoría "no toma en cuenta que el mestizaje es una condición cultural (incluso si se quiere biológica) presente en todos los bolivianos", por lo que incluirla en el censo, "al ser tan ambigua en lugar de clarificar las cosas, entorpecería sobre todo en lo referido a la planificación de las políticas públicas".El INE, en tanto, puso fin al debate y se pronunció sobre la polémica tras que el próximo censo de población respetará "los estándares internacionales técnicos consensuados a escala global", según un comunicado publicado por el organismo

https://mundo.sputniknews.com/20220427/el-gobierno-de-bolivia-avanza-con-soluciones-estructurales-para-la-salud-del-pueblo-1124863996.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, censo, sociedad, cepal