https://mundo.sputniknews.com/20220427/la-ministra-de-defensa-de-espana-justifica-la-vigilancia-a-politicos-independentistas-1124884051.html

La ministra de Defensa de España justifica la vigilancia a políticos independentistas

La ministra de Defensa de España justifica la vigilancia a políticos independentistas

MOSCÚ (Sputnik) — La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, justificó la vigilancia a políticos independentistas recordando los episodios de desorden... 27.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-27T14:09+0000

2022-04-27T14:09+0000

2022-04-27T14:30+0000

españa

europa

cataluña

país vasco

independentistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0d/1109931768_0:206:2000:1331_1920x0_80_0_0_b26465dff7faff31288cda9bd3a43385.jpg

"¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, organiza desordenes públicos o está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”, dijo Robles este 26 de abril durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.La titular de Defensa pronunció estas palabras tras ser preguntada en varias ocasiones por el espionaje a más de 60 líderes políticos de Cataluña y el País Vasco mediante el software israelí Pegasus, un asunto que fue revelado recientemente por un grupo de expertos en ciberseguridad canadienses.A lo largo de sus intervenciones, Margarita Robles defendió que tanto el Gobierno de España como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actuaron en todo momento con arreglo a la ley, negando que en se haya producido ningún tipo de irregularidad porque "estamos en un Estado de derecho".Asimismo, afirmó que "no hay ningún material probatorio" que confirme esas escuchas, aunque en todo momento la ministra se negó a ofrecer más detalles afirmando que la ley le impide revelar secretos relativos a la actuación del CNI.En esa línea, recordó que la comisión de secretos oficiales del Congreso es el único foro en el que se pueden dar explicaciones sobre la actuación del CNI e incluso se mostró deseosa de que el órgano se constituya lo antes posible para, según aseguró, poder dejar en evidencia a quienes lanzan acusaciones contra el Ministerio de Defensa.Por su parte, los representantes del espacio independentista respondieron exigiendo al Gobierno depurar responsabilidades por el escándalo de espionaje.Exigencia de la dimisión de la ministra de DefensaEl presidente de la región española de Cataluña, Pere Aragonès, exigió la dimisión de Margarita Robles por el supuesto espionaje de la inteligencia española a independentistas catalanes.Robles cuestionó en declaraciones en el Congreso de España que un Estado pueda actuar cuando "alguien declara la independencia" y "corta las calles con desórdenes públicos".Estas palabras se interpretaron como un reconocimiento y justificación del espionaje a los móviles de 66 políticos catalanes y líderes independentistas que supuestamente encargó el Centro Nacional de Inteligencia.Aragonès las calificó de "extremadamente graves" y señaló que "la ministra de Defensa debería asumir responsabilidades" porque "el CNI estaba bajo su responsabilidad".En caso de no dimitir, el dirigente regional instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "hacer asumir" estas responsabilidades a la ministra porque es él quien "le otorgó la confianza".El Gobierno de Sánchez prometió una investigación interna en el CNI así como la constitución de la Comisión de Secretos en el Parlamento español para que el CNI pueda dar explicaciones sobre información clasificada.Esta acción no satisface a los independentistas, que piden depurar responsabilidades y llevarán ante los tribunales el espionaje a sus terminales mediante el programa espía Pegasus, destapado por un grupo de ciber expertos de Canadá.El Parlamento de Cataluña aprobó en esta jornada una resolución para presentar una denuncia ante los tribunales, que afectó a los últimos cuatro presidentes de la región, incluido Aragonès, diversos políticos y activistas, a los eurodiputados catalanes, sus familiares, abogados y asistentes.

https://mundo.sputniknews.com/20220426/los-partidos-independentistas-amenazan-con-boicotear-la-agenda-legislativa-de-pedro-sanchez-1124842543.html

https://mundo.sputniknews.com/20220317/el-expresidente-de-cataluna-rechaza-asistir-a-su-juicio-por-desobediencia-1123239550.html

cataluña

país vasco

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, cataluña, país vasco, independentistas