La delegación oficial búlgara encabezada por el primer ministro parte hacia Kiev

La delegación oficial búlgara encabezada por el primer ministro parte hacia Kiev

ROMA (Sputnik) — Una delegación del Gobierno de Bulgaria, con su primer ministro, Kiril Petkov, al frente viaja a Kiev para abordar posibles suministros de... 27.04.2022, Sputnik Mundo

Según la información del medio, la delegación está integrada por representantes de tres de los cuatro partidos en el poder: Continuamos el Cambio, Existe Tal Pueblo (ITN) y Bulgaria Democrática. El Partido Socialista Búlgaro, que se opone a la ayuda militar a Kiev, no envió a su representante a la capital ucraniana alegando que dispone de suficientes datos sobre la situación en ese país.Según el referido medio, Petkov explicó que "el propósito de la visita consiste en la entrega de los cascos y los chalecos antibalas prometidos por Bulgaria".En Kiev, el jefe del Ejecutivo búlgaro se reunirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, así como con el premier Denís Shmigal.Los miembros de la delegación se encontrarán también con los representantes de la comunidad búlgara en Ucrania.El programa del viaje abarca visitas a las ciudades de Borodianka, Bucha e Irpén.En cuanto al itinerario de la delegación, sus miembros tomarán un vuelo a Polonia y, desde allí, lo más probable es que lleguen a Kiev en tren, por la noche, informó la televisión.El 25 de abril, Petkov anunció el lanzamiento de una campaña pública para recaudar fondos a fin de comprar armas para Ucrania, lo que provocó un debate acalorado en Bulgaria.Este 27 de abril, la ministra de Exteriores, Teodora Genchovska, que representa al partido ITN en el Gobierno, declaró a NOVA que Sofía "ya demoró" en definir una posición clara sobre la ayuda militar a Kiev, y calificó de "extraña" la iniciativa del primer ministro de pedir a los ciudadanos que donen su dinero para comprar material militar.La propia Genchovska no tomará parte en la visita de la delegación a la capital ucraniana, que considera demasiado tarde para organizarla."Creo que hubo muchas más oportunidades de mostrar solidaridad con el pueblo ucraniano antes", comentó la jefa de la diplomacia búlgara. Por su parte, el presidente del país, Rumen Radev, se pronunció enérgicamente contra la asistencia militar a Kiev."Este es un paso hacia la implicación directa de Bulgaria en este conflicto. Los llamados a la paz van silenciándose para ser sustituidos por la retórica beligerante y los llamamientos a la victoria", sostuvo el mandatario, citado por Televisión Nacional de Bulgaria.Según sus palabras, el viaje de la delegación búlgara a Ucrania no tiene sentido, ya que "la posición búlgara se determina en Sofía y no en Kiev".

