Investigan en Argentina si el vicecanciller de Macri firmó acuerdos por Malvinas ebrio

Investigan en Argentina si el vicecanciller de Macri firmó acuerdos por Malvinas ebrio

Luego de las revelaciones del libro autobiográfico del ex ministro británico Alan Duncan donde se expone que el exvicecanciller argentino Carlos Foradori firmó... 27.04.2022

La cancillería argentina inició una investigación interna para determinar la veracidad del relato de Alan Duncan en sus memorias e identificar "posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación 20.957", según manifiesta la solicitud del inicio del sumario realizada por la cartera.El hecho descrito en las memorias refiere al acuerdo pactado entre ambas naciones en 2016 que buscaba potenciar el crecimiento económico y el desarrollo de las Islas Malvinas sin ningún tipo de obstáculos.Duncan relató que el día posterior a la firma del acuerdo —que tuvo lugar en la bodega de la embajada británica en Buenos Aires—, Foradori no recordaba lo que había firmado debido a su anterior estado de embriaguez.El acuerdo, pactado bajo la administración de Mauricio Macri (2015-2019) el 12 de septiembre de 2016, fue muy bien recibido en el Reino Unido y generó el rechazo de varios sectores políticos en Argentina, por lo que incluso, el exvicecanciller debió concurrir ante el Congreso a dar explicaciones.Según confirmó Página 12, en sus memorias, In the Thick of It: The Private Diaries of a Minister, Duncan aludió al acuerdo "histórico" que hizo con el país sudamericano."A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general", describió el británico que agregó que al día siguiente, el embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent—también presente en la reunión— lo llamó para comentarle que Foradori se había comunicado con él "para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles".Para Duncan el pacto constituyó "la primera declaración conjunta positiva desde 1999" entre ambos países que se disputan la soberanía de las islas desde 1982.Tras el cambio de Gobierno en diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández dejó sin efectos los acuerdos Foradori-Duncan.Daniel Filmus, actual ministro de Ciencia y Tecnología y exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, escribió en Página/12: "La lectura del Diario privado de Alan Duncan no hace más que aportar un testimonio personal y poner en evidencia lo que los argentinos ya sabemos y venimos denunciando hace tiempo. La recuperación del ejercicio de la soberanía sobre Malvinas, como todo lo que atañe a nuestra capacidad de decisión autónoma como argentinos, no fue una preocupación del gobierno de Mauricio Macri. Alcoholizados o no, no estuvieron dispuestos a defender la soberanía y los intereses de 45 millones de argentinos/as", expresó Filmus.

