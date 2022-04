https://mundo.sputniknews.com/20220427/interceptan-un-dron-ucraniano-en-la-provincia-rusa-de-kursk-1124869874.html

Interceptan un dron ucraniano en la provincia rusa de Kursk

MOSCÚ (Sputnik) — Los sistemas de defensa aérea interceptaron la madrugada del 27 de abril un vehículo aéreo no tripulado ucraniano sobre la provincia rusa de... 27.04.2022, Sputnik Mundo

"Un vehículo aéreo no tripulado ucraniano fue interceptado sobre la provincia de Kursk. Los sistemas de defensa aérea no fallaron, reaccionaron de manera rápida y eficaz", publicó Starovóit en su canal de Telegram.Agregó que el incidente, que se produjo a las 2.45 hora local (GMT+3) de este 27 de abril, no dejó heridos ni causó daños materiales.Starovóit indicó que la situación en la región está bajo control.Se informó previamente que un dron espía fue derribado en la provincia rusa de Vorónezh, también fronteriza con Ucrania.El Comité de Investigación ruso, por su parte, comunicó que los investigadores partieron a Kursk y Vorónezh para documentar "las acciones ilegales del Ejército ucraniano" y aclarar las circunstancias de lo ocurrido.

