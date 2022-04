https://mundo.sputniknews.com/20220427/el-extrano-caso-de-la-joven-rusa-que-mato-a-su-madre-y-a-su-hermana-en-mexico-1124859212.html

El extraño caso de la "joven rusa" que mató a su madre y a su hermana en México

Anastasia Lechtchenko, joven acusada del asesinato de su madre y de su hermana, podría salir de prisión tras permanecer más de siete años encerrada en la... 27.04.2022, Sputnik Mundo

Los hechos ocurrieron en junio de 2015 cuando esta adolescente mexicana de origen ruso fue detenida por la policía, acusada del asesinato de su madre, Yuliya Masney, una pianista y acróbata ucraniana, y su hermana Valeria, quien padecía discapacidad múltiple. En su momento, los medios mexicanos reportaron que Anastasia Lechtchenko, de entonces 19 años, masacró a sus familiares con cuchillos porque creía que su mamá le hacía brujería, para lo cual también se valía del apoyo de su hermana menor.De acuerdo con estos documentos, la joven habría investigado cómo acabar con las brujas previo a que se cometiera el homicidio doble, ya que durante muchas noches sintió piquetes en la espalda y pulsaciones en el cuerpo.Además, en la investigación consta que la joven había consumido drogas fuertes durante el día del homicidio e incluso presentaba pensamientos propios de psicosis, así como una perturbación emocional severa."Creo que durante dos semanas le marqué a mi mamá porque yo quería hablar con mi mamá. No comprendía qué pasaba, marcaba y marcaba y me mandaba a buzón. Yo me quedaba pensando ¿qué hago? Y otra vez marcaba el número", declaró Anastasia.La adolescente de origen ruso reconoció que, durante los cinco días previos al crimen, consumió cristal, por lo que al llegar a la policía se declaró culpable porque pensó que así la liberarían más fácil.¿Víctima o delincuente?Sin embargo, su defensa legal argumenta algo que podría dar un giro total al caso: la policía pudo haberla torturado para que declarara que ella había sido culpable del asesinato de su madre y de su hermana pequeña, de acuerdo con esta investigación periodística realizada por Archivero.En el expediente consta que los oficiales que la detuvieron habrían abusado sexualmente de ella y que ellos mismos fueron los que la obligaron a decir que su madre era una bruja y que, al ser detenida, había dicho cosas irreales e incoherentes.Gracias al trabajo pro bono de su nueva abogada, Xóchil de la Labra, Anastasia Lechtchenko tendrá una nueva oportunidad para presentar su caso ante un juez y mostrar las evidencias que demuestran su inocencia.Entre las pruebas que ha recopilado la defensa está que, según el testimonio de Anastasia, cuando ella llegó a la casa sus familiares ya estaban muertas y que los cuchillos con los que presuntamente habría cometido los homicidios tienen material genético de otra persona y la bolsa donde supuestamente escondió evidencia no tenía sus huellas dactilares.

