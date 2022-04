https://mundo.sputniknews.com/20220427/el-defensor-del-pueblo-peruano-se-pronuncia-en-contra-de-cambio-de-constitucion-1124913100.html

El Defensor del Pueblo peruano se pronuncia en contra de cambio de Constitución

El defensor del Pueblo afirmó que la Constitución puede ser reformada, pero no ve necesario que se redacte una nueva carta magna."¿La Constitución necesita ser reformada? Sí, hay necesidad de hacer cambios, hemos tenido 12 constituciones, y no es más que un papel si no se materializan los derechos. Es fácil hablar de constituciones, es fácil hablar de derechos si no se acompaña con la materialización. Y esto depende de la gestión pública de quienes estamos en el Estado", afirmó Gutiérrez.El 25 de abril, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para que se consulte a la población, en un referéndum que se realizaría en octubre, si desea que se convoque a una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución.El Gobierno considera que la actual carta magna es de corte "neoliberal" y que no favorece a las clases más deprimidas del país.

perú

