https://mundo.sputniknews.com/20220427/el-canciller-de-ecuador-declara-que-estatus-de-refugiado-no-detiene-extradicion-de-rafael-correa-1124898389.html

El Canciller de Ecuador declara que estatus de refugiado no detiene extradición de Rafael Correa

El Canciller de Ecuador declara que estatus de refugiado no detiene extradición de Rafael Correa

QUITO (Sputnik) — El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, dijo que el estatus de refugiado político que le otorgó Bélgica al expresidente Rafael Correa... 27.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-27T18:44+0000

2022-04-27T18:44+0000

2022-04-27T18:44+0000

américa latina

ecuador

rafael correa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1092459793_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_463f2dcf7adf8273ab654bc90beef9c6.jpg

El pasado 19 de abril, los abogados de Correa informaron que Bélgica concedió al exmandatario el estatus de refugiado en ese país, en donde reside desde julio de 2017 tras finalizar su mandato.Holguín añadió que la Cancillería aún no recibe la documentación completa para gestionar por vía diplomática la extradición del exjefe de Estado.Mientras tanto, el 22 de abril, llegó a Cancillería una primera comunicación enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, en la que se notifica el inicio del proceso de extradición.Sin embargo, aún no se ha recibido el expediente debidamente foliado y traducido al idioma oficial de Bélgica, con lo que la Cancillería trasladará la solicitud al Gobierno de ese país europeo.El canciller enfatizó que el proceso de extradición no implica ninguna persecución política pues sobre el expresidente Correa pesa una sentencia ejecutoriada de ocho años de cárcel e inhabilitación política por el delito de cohecho en el caso denominado Sobornos 2012-2016.

https://mundo.sputniknews.com/20220423/denuncian-persecucion-politica-contra-el-expresidente-ecuatoriano-correa-1124743183.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, rafael correa