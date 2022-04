Disputa de ecologistas con Gobierno de México da otra vuelta de tuerca por el Tren Maya

https://mundo.sputniknews.com/20220427/disputa-de-ecologistas-con-gobierno-de-mexico-da-otra-vuelta-de-tuerca-por-el-tren-maya-1124861309.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Una nueva suspensión judicial provisional de la construcción del Tren Maya, por carecer de autorización de impacto ambiental en un... 27.04.2022, Sputnik Mundo

El fallo judicial a favor de ecologistas fue emitido la semana pasada para suspender en forma provisoria las obras en el tramo que va de Playa del Carmen a la ciudad prehispánica Tulum, 65 kilómetros a lo largo de la costa oriental de la península, frente al mar Caribe.Nuevo trazoLas autoridades carecen de los estudios ambientales requeridos en la nueva zona elegida para reemplazar una traza original del ferrocarril, que se construiría en un tramo elevado, sobre la carretera que une a Tulum con Cancún, principal balneario caribeño del país.El cambio fue una respuesta ante las primeras protestas contra la obra, que había comenzado en la carretera construida hace décadas, a un lado de la selva, frente a las costas de arena blanca y mar color turquesa.El presidente, Andrés Manuel López Obrador, explicó a finales de marzo que el nuevo diseño corre en paralelo a pocos kilómetros de la autopista.Según el gobernante, en esa zona ya no existe selva sino monte bajo, "en los espaldares de los terrenos, donde ya está concedido el derecho de vía", para la obra a cargo de las firmas Alstom de Francia y Bombardier de Canadá.Las imágenes aéreas de la vertiginosa tala de árboles en esa nueva ruta, muestran una estela blanca de roca caliza, que atraviesa una extensión verde.Escenas filmadas por ecologistas también muestran una supuesta familia de primates que huía de los tractores y palas mecánicas, sobre las copas de los árboles.Campaña ecologistaLos ambientalistas han retratado las escenas como una herida en ese pulmón verde, una frágil capa vegetal milenaria que se levantó sobre un suelo calcáreo.En la península de Yucatán, rodeada por el Golfo de México y el Caribe, impactó un asteroide hace 66 millones de años, que causó la extinción de los dinosaurios y formó el peculiar suelo rocoso.Milenios después reverdeció, para ser la cuna de la civilización maya que le da nombre a la obra.Esa cultura ancestral desapreció antes de la llegada de los europeos, pero dejó ciudades espléndidas y murales como Chichen Itzá, Cobá, Ek Balam, Uxmal, Calakmul y Tulum.Para lanzar la campaña de salvamento de esa vegetación con el juego de palabras "Sélvame del Tren", los ecologistas divulgaron escenas de los cenotes de aguas transparentes que hay en esa zona.Esas formaciones son respiraderos que se abren a la superficie desde la extensa red de ríos subterráneos y mantos friáticos de agua dulce, que se filtra de la selva y corren bajo la roca caliza hacia el mar.La querellaUn magistrado dio la razón a un grupo de buzos que exploran cuevas y venas acuíferas subterráneas.El Gobierno argumenta que un decreto presidencial emitido en noviembre de 2021 califica la obra de "interés nacional".Con esa medida intenta superar la ola de procesos judiciales que sus obras emblemáticas han enfrentado: un aeropuerto recién inaugurado, una refinería y dos ferrocarriles.Para persuadir a los ambientalistas y comunidades indígenas mayas, el presidente aceptó sostener una reunión con los inconformes esta semana, pero fue cancelada por una serie de malentendidos entre las partes, que ahora se acusan mutuamente del fiasco.La oposición en el Congreso se sumó a la controversia y recibió a los líderes ambientalistas, que promovieron la querella judicial, para "evitar un daño irreversible a la naturaleza".Santana desafió al gobernante en conferencia de prensa, rodeada por líderes de partidos opositores: "el presidente tiene que entender que no se trata de un tema de Sí o No: es sí o sí vamos a preservar el acuífero maya y vamos a parar el Tramo 5, porque es nuestro futuro".También responsabilizan al jefe del Ejecutivo de negarse a dialogar, violar la ley y cometer "ecocidio".Organizaciones ambientales, como Greenpeace, señalan posibles errores de planeación con consecuencias irreparables.Pero su legitimidad es puesta en duda por López Obrador, que las califica como "seudoecologistas", se negó a recibirlos y los mandó a otra ventanilla.Enseguida zanjó el tema: "lo mejor, para que no nos usen -porque sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos-, es que los atienda la Secretaría de Medio Ambiente".La nueva vuelta de tuerca del conflicto crece, justo cuando el sexenio de López Obrador comienza su final.

