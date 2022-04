https://mundo.sputniknews.com/20220427/bulgaria-preparada-a-la-suspension-de-suministros-del-gas-desde-rusia-1124874499.html

Bulgaria, preparada a la suspensión de suministros del gas desde Rusia

Bulgaria, preparada a la suspensión de suministros del gas desde Rusia

ROMA (Sputnik) — Las autoridades de Bulgaria estaban preparadas para el corte de los suministros del gas ruso, declaró el primer ministro búlgaro, Kiril... 27.04.2022, Sputnik Mundo

El jefe del Ejecutivo aseguró que el Ministerio de Energía cuenta con "un plan de acción claro, que incluye un plan listo de entregas de fuentes alternativas".Petkov tildó la decisión de Gazprom de suspender los suministros de "flagrante violación de los contratos y chantaje" y señaló que la exigencia de realizar los pagos del gas "en rublos a través de terceros" no responde a los términos de los contratos.El primer ministro búlgaro también indicó que el país está revisando actualmente todos los acuerdos suscritos con Gazprom, incluido el contrato de tránsito de gas a través de su territorio.Petkov comunicó que hace poco tuvo una conversación telefónica con su homólogo griego Kyriakos Mitsotakis sobre el tema de la diversificación de las fuentes de suministros del gas natural.Asimismo, el premier búlgaro conversó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien afirmó que el incumplimiento unilateral del contrato por parte de Gazprom es un problema paneuropeo y la respuesta sería común.La portavoz del Gobierno de Bulgaria, Lena Borislavova, adelantó en este sentido a NOVA que el escenario relacionado con el cese de los suministros del gas ruso se debatió ya en febrero.El director ejecutivo de la compañía Bulgartransgaz, Vladimir Malinov, declaró que "en este momento los suministros del gas ruso a Bulgaria todavía no se han interrumpido".Así lo confirmó posteriormente el ministro de Energía, Alexander Nikolov, quien precisó durante una rueda de prensa en Sofía que, a pesar de la decisión de Gazprom, había gas suficiente para los consumidores domésticos "para al menos un mes".Destacó que la parte búlgara no ha permitido ninguna violación de los contratos vigentes y dijo que "el gas se está utilizando ahora como arma política y económica".Gazprom suspendió los suministros del gas natural a la distribuidora búlgara Bulgargaz y la polaca PGNiG, por su negativa a pagar por el producto energético ruso en rublos.El pasado 23 de marzo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que los países considerados por Moscú como 'hostiles', entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea, deberán pagar en rublos por el gas a partir del 1 de abril y firmó el decreto correspondiente.La iniciativa se presentó después de que esos países impusieran numerosas sanciones individuales y sectoriales a Rusia en respuesta a su operación militar en Ucrania.El Grupo de los Siete (integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) y la Comisión Europea rechazaron la demanda rusa de pagar por los recursos energéticos en rublos, alegando que es un intento de evadir las sanciones.

