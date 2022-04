https://mundo.sputniknews.com/20220427/boris-johnson-la-decision-sobre-el-canje-de-prisioneros-britanicos-en-ucrania-la-toma-kiev-1124866311.html

Boris Johnson: la decisión sobre el canje de prisioneros británicos en Ucrania la toma Kiev

LONDRES (Sputnik) — La decisión sobre el canje de los británicos que estaban peleando del lado de Ucrania y cayeron prisioneros la debe tomar Kiev, declaró el... 27.04.2022, Sputnik Mundo

Según insistió, los "británicos que pelearon en Ucrania y fueron capturados no son rehenes ni terroristas, sino prisioneros de guerra"."Por tal razón gozan de los derechos previstos por el Convenio de Ginebra [relativo al trato debido a los prisioneros de guerra]", subrayó Johnson.Dos británicos caídos prisioneros en Ucrania —Aiden Eslin y Sean Pinner— pidieron a Johnson que presione al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que los canjee por el líder del partido ucraniano Plataforma Opositora por la Vida, Víctor Medvedchuk.Zelenski anunció el 12 de abril la detención de Medvedchuk y propuso a Moscú intercambiar al opositor por militares ucranianos hechos prisioneros durante la operación militar rusa en Ucrania.El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, declaró la semana pasada que los mercenarios extranjeros que se encuentran en Ucrania no son voluntarios para Rusia y no están sujetos a los convenios de Ginebra.

