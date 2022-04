https://mundo.sputniknews.com/20220427/bielorrusia-planea-castigar-con-pena-de-muerte-la-planificacion-de-atentados-1124873053.html

Bielorrusia planea castigar con pena de muerte la planificación de atentados

MINSK (Sputnik) — Los diputados de Bielorrusia han aprobado en dos lecturas el proyecto de ley sobre la posibilidad de castigar con la pena capital los... 27.04.2022, Sputnik Mundo

internacional

bielorrusia

europa

pena de muerte

"El proyecto de ley 'Modificación del Código Penal de la República de Bielorrusia', que se aprobó en dos lecturas, estipula enmendar el Código Penal, previendo la posibilidad de usar el castigo excepcional —la pena de muerte— por los intentos de cometer actos terroristas", comunicó en Telegram.Se subraya que ese proyecto de ley se elaboró con el fin de contener a fuerzas destructivas y mostrar la decisión del Estado para luchar contra la actividad terrorista.Para que la ley entre en vigor, el documento debe aprobarse en la Cámara Alta del Parlamento y ser firmado por el presidente del país.Según el presidente de la Cámara Baja, Vladímir Andréichenko, las fuerzas destructivas en sus intentos de desestabilizar la situación en Bielorrusia y provocar conflictos, "prosiguen la actividad terrorista y extremista apuntada a provocar víctimas mortales; emprenden acciones para destruir vías férreas e instalaciones de importancia estratégica, prender fuego a viviendas, hacer explotar vehículos en lugares de concentración masiva de gente".El legislador señaló que se debe tomar medidas rigurosas para prevenir tales actos y luchar contra el terrorismo en todas sus formas. "No puede haber justificación alguna para los terroristas", subrayó.Las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia, que otorgaron el sexto mandato consecutivo a Alexandr Lukashenko, dieron origen a varios meses de protestas. Se abrieron expedientes penales contra varios líderes de la oposición imputándoles la creación de grupos extremistas y complots con el fin de llegar al poder por vía no constitucional y también intentos de cometer atentados.El presidente Lukashenko declaró en su tiempo que las autoridades no permitirán la repetición de las protestas masivas y prometió "cortarle la cabeza" a cualquiera que intente violar la paz y la tranquilidad en la república.

bielorrusia

bielorrusia, europa, pena de muerte