Android refuerza la privacidad de sus usuarios

Google anunció el lanzamiento de una nueva sección de seguridad de datos en su tienda de aplicaciones 'Play Store'. 27.04.2022, Sputnik Mundo

Una nueva sección de seguridad prestará a los usuarios un mayor control sobre sus aplicaciones, afirmó en su blog Suzanne Frey, vicepresidenta de Privacidad de Android.Se trata de un sección que aparecerá en cada aplicación de la tienda Play Store y que proporcionará información sobre cómo los desarrolladores de aplicaciones utilizarán los datos de los usuarios, que podrán saberlo antes de instalar el producto.Según Google, no se podrá esquivar esta función porque los desarrolladores estarán obligados a informar sobre sus prácticas de manejo de datos.Los usuarios podrán saber qué datos recopila el desarrollador y con qué propósito, si comparte información con otros, qué métodos de cifrado utiliza y si los ha verificado para cumplir con los estándares internacionales. Además se podrá saber si la app debe seguir la política familiar de Google, que es necesaria para proteger a los niños del contenido no deseado en Google Play.La innovación será obligatoria a partir del 20 de julio de 2022. Los desarrolladores que no cumplan con las nuevas reglas de Play Store, quedarán sancionados.Para ver la información sobre las etiquetas de privacidad, se debe ir a la tarjeta de la aplicación en Google Play, hacer clic en "descripción", desplazarse hacia abajo y seleccionar más en la barra de etiquetas de privacidad. Se abrirá una pantalla con una descripción detallada de lo que requiere acceso a ciertos datos de usuario y configuraciones de teléfonos inteligentes.

