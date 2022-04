https://mundo.sputniknews.com/20220427/amlo-anuncia-plan-antiinflacionario-queremos-un-precio-parejo-para-la-canasta-basica-1124879924.html

AMLO anuncia plan antiinflacionario: "Queremos un precio parejo para la canasta básica"

AMLO anuncia plan antiinflacionario: "Queremos un precio parejo para la canasta básica"

Será el próximo miércoles 4 de mayo cuando se dé a conocer el plan contra la carestía de alimentos debido al alza de la inflación en el país. 27.04.2022, Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que será en la primera semana de mayo cuando anuncie a detalle el plan de su Gobierno contra el alza en la inflación del país la cual ha generado que los precios de los alimentos se eleven. En su conferencia de prensa de este 27 de abril, el mandatario mexicano indicó que lo uno de los ejes de su plan es lograr un precio parejo para la canasta básica del país. Es decir, que en todos los estados y tiendas departamentales, al menos 24 productos cuesten los mismo. "Estamos pensando que sean 24 productos básicos para que la gente más humilde no padezca y tenga garantizando lo básico", dijo López Obrador, quien señaló que para esto las autoridades buscan la contribución de productores, empresas y tiendas departamentales. Asimismo, el presidente aseveró que no habrá alza alguna en los combustibles ni en la energía eléctrica, esto también como apoyo a la economía familiar de los mexicanos. El mandatario recordó que una forma de controlar la inflación es también mediante la producción y el autoabasto, por lo que hizo un llamado a los productores a seguir sembrando alimentos. "Si somos autosuficientes en alimentos vamos de gane. No es lo mismo comprar el maíz, comprar el frijol, que tenerlo. Hay que sembrarlo todo lo que se pueda para el autoconsumo", sentenció. En la primera quincena de abril, la inflación anual en México se ubicó en un 7,72%, su nivel más alto desde enero de 2001, según el informe periódico publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los alimentos y los energéticos jugaron un papel importante en el alza inflacionaria del país.

