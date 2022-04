https://mundo.sputniknews.com/20220426/tribunal-ruso-multa-a-tiktok-con-mas-de-27000--1124832289.html

Tribunal ruso multa a TikTok con más de $27.000

Tribunal ruso multa a TikTok con más de $27.000

MOSCÚ (Sputnik) — El tribunal del distrito de Taganski, de Moscú, multó a la red social TikTok con dos millones de rublos (más de 27.000 dólares) por no... 26.04.2022, Sputnik Mundo

"La compañía TikTok fue declarada culpable de cometer un delito administrativo tipificado en la parte 2 del artículo 13.41 [del Código de Infracciones Administrativas de Rusia], se le impuso una multa de dos millones de rublos", dictaminó un juez.Como explicaron a esta agencia desde el tribunal, la red social fue multada por difundir información que promueve las relaciones homosexuales.Además, resaltaron, TikTok podría haber sido penalizado con hasta cuatro millones de rublos, o más de 54.500 dólares.La plataforma ya tenía acumuladas multas en Rusia por un valor superior a ocho millones de rublos (más de 109.000 dólares).Este martes, el mismo juzgado de Moscú también penalizó con cuatro millones de rublos a la empresa Meta Platforms Inc, por no retirar el contenido que promueve las relaciones LGBT de sus redes sociales Facebook e Instagram.Meta Platforms Inc, Facebook e Instagram fueron ilegalizadas en Rusia al declararlas organizaciones extremistas varios días después de haber permitido la publicación de contenido que incita a la violencia contra las tropas rusas implicadas en la operación militar especial en Ucrania.

