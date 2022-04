https://mundo.sputniknews.com/20220426/titular-del-congreso-cambio-de-constitucion-en-peru-busca-distraer-a-la-poblacion-1124848418.html

Titular del Congreso: cambio de Constitución en Perú busca distraer a la población

Titular del Congreso: cambio de Constitución en Perú busca distraer a la población

LIMA (Sputnik) — La presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, afirmó que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para cambiar la Constitución... 26.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-26T18:56+0000

2022-04-26T18:56+0000

2022-04-26T18:56+0000

américa latina

perú

congreso de perú

constitución

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107774/27/1077742756_0:73:2048:1225_1920x0_80_0_0_287be7b8826ef522a34f0ce13bc2fd82.jpg

"[El proyecto] es un tema de distracción para tratar de tapar, para que la gente esté hablando de la Asamblea Constituyente y no de la incapacidad, ineptitud que hay en este Ejecutivo, en este Gobierno", dijo Alva al medio colombiano Blu Radio.La titular del Legislativo indicó que el país lleva "nueve meses paralizado" desde que asumió el presidente Pedro Castillo, afirmando que la gestión del primer ministro, Aníbal Torres, "no da para más".Asimismo, Alva indicó que el proyecto de ley no va a progresar en el Congreso.El 25 de abril, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para que se consulte a la población, en un referéndum a realizarse en octubre, si desea que se convoque a una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución.El Gobierno considera que la actual carta magna es de corte "neoliberal" y que no favorece a las clases más deprimidas del país.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, congreso de perú, constitución