https://mundo.sputniknews.com/20220426/solo-falto-el-tequila-sanchez-cordero-y-monreal-cantan-rancheras-afuera-del-senado--video-1124816546.html

¡Sólo faltó el tequila! Sánchez Cordero y Monreal cantan rancheras afuera del Senado | Video

¡Sólo faltó el tequila! Sánchez Cordero y Monreal cantan rancheras afuera del Senado | Video

Los mayores líderes de Morena en el Senado de México entonaron algunas canciones rancheras para recordar a algunos de los compositores más reconocidos de la... 26.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-26T03:06+0000

2022-04-26T03:06+0000

2022-04-26T03:06+0000

américa latina

méxico

🎭 arte y cultura

política

ciudad de méxico

morena

olga sánchez cordero

ricardo monreal

música

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1124817318_0:30:697:422_1920x0_80_0_0_a2402adc9ed827d3f845f6492e83524b.jpg

Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero, dos de las figuras políticas más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, se han vuelto virales en redes sociales por la forma en que interpretaron canciones como No volveré —popularizada por el ídolo de México, Pedro Infante— y México lindo y querido. La bohemia se organizó luego de que ambos senadores visitaran la exposición temporal que está afuera, en las rejas del Senado de la República, donde cuelgan los retratos de compositores mexicanos como Martín Urieta, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Manuel Esperón, Gilberto Parra o Felicia Garza, entre otros. Al realizar un breve recorrido por esta muestra, llamada El rostro del autor, el coordinador parlamentario de Morena y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta mostraron su gusto y admiración por la música ranchera. Por su parte, Ricardo Monreal, de 61 años y fundador de Morena, reconoció que su canción ranchera favorita es Nube viajera, compuesta por Jorge Massías. "Es la primera vez en la historia del Senado que sucede una bohemia callejera, con los autores, con quienes compusieron estás canciones. Me alegra mucho porque sin gente sencilla que la gente no conoce", comentó el legislador, quien horas antes anunció que se contempla un periodo extraordinario en el Senado para discutir la legalización de la marihuana.La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) publicó un video en el que informó que el Senado de México reconoció, en una ceremonia y con todos los legisladores de pie, a los hombres y las mujeres que, con sus canciones, han dibujado una parte de la historia del país.

méxico

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, 🎭 arte y cultura, política, ciudad de méxico, morena, olga sánchez cordero, ricardo monreal, música