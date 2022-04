https://mundo.sputniknews.com/20220426/se-traslada-el-feriado-del-1-de-mayo-una-idea-con-suerte-dispar-en-america-latina-1124847128.html

¿Se traslada el feriado del 1 de mayo? Una idea con suerte dispar en América Latina

Algunos países latinoamericanos como Paraguay, Guatemala o Perú avanzaron en declarar feriado el 2 de mayo para extender el asueto del domingo 1 de mayo. En... 26.04.2022, Sputnik Mundo

El calendario de 2022 marca que el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, cae en domingo, lo que es una decepción para millones de trabajadores en el mundo que ven como el almanaque los priva de uno de los feriados más esperados del año. Intentando lanzar un guiño a los trabajadores en tiempos de crisis e inflación, algunos gobiernos latinoamericanos ya adelantaron una medida poco frecuente: cambiar el feriado para el día siguiente."A fin de seguir reactivando nuestra economía, en la línea de las últimas medidas implementadas por el Gobierno Nacional, hemos decidido pasar el feriado del 'Día del Trabajador', del domingo 1 de mayo al lunes 2 de mayo", anunció el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, a través de Twitter.La idea de trasladar el tradicional feriado para el lunes 2 de mayo no surgió solo en Paraguay. En Ecuador, el Gobierno también oficializó el traslado del feriado para el lunes 2, tanto para trabajadores públicos como privados.Algunos países debieron optar por soluciones intermedias, como en el caso de Guatemala. Allí, el Gobierno habilitó un asueto para el lunes 2 de mayo pero que regirá solo para los funcionarios públicos. Es que el feriado nacional del 1 de mayo no puede ser modificado según la legislación guatemalteca, al haber sido definido por ley.Además, en 2020 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió una resolución que excluyó al 1 de mayo de los feriados que podían trasladarse de fecha en el marco de la Ley que Promueve el Turismo Interno, aprobada en 2010 con la intención de facilitar que haya fines de semana largos.Algo similar ocurre en Perú, donde el Gobierno decretó feriado no laborable para los trabajadores estatales, con el argumento de promover el turismo interno con un fin de semana largo. El decreto del Poder Ejecutivo peruano no alcanza a los trabajadores privados, aunque habilita a que los trabajadores puedan gozar del día libre siempre y cuando haya un acuerdo con su empleador.En cambio, hay países latinoamericanos en los que la idea de correr el feriado no prosperó. En Argentina, el 1 de mayo es considerado oficialmente como uno de los 'feriados inamovibles' en el calendario oficial, por lo que no existen iniciativas que permitan trasladar el asueto a otra fecha.En Uruguay y Chile, por ejemplo, hubo iniciativas para trasladar el feriado pero, por diferentes razones, no se concretaron.En Uruguay, la iniciativa surgió en 2021 por parte de Alexandra Inzaurralde, una diputada del oficialista Partido Nacional que argumentó la necesidad de darle a los trabajadores una "recompensa y premio adicional" en los años en que la fecha caiga durante un fin de semana. La propuesta, que recibió el rechazo de la central sindical uruguaya PIT-CNT, no llegó a tratarse en el Parlamento, por lo que no tendrá efecto.Además, la intención del presidente Luis Lacalle Pou parece ser la contraria, ya que también en 2021 el Gobierno presentó un proyecto de ley para evitar que otros feriados laborales, que coinciden con fechas patrias uruguayas, no puedan ser trasladados.En Chile, la idea de promover un feriado el 2 de mayo provino del diputado de Democracia Cristiana Héctor Barría. Insólitamente, presentó el proyecto demasiado tarde y no previó que en la semana anterior al feriado los legisladores deberían estar en sus territorios, por lo que no habría sesiones programadas. Así, el proyecto no pudo ser tratado antes de la fecha, por lo que quedó sin efecto.Por fuera del sector público, algunas iniciativas privadas buscaron aprovechar las ganas de descanso de los trabajadores. Es el caso del portal de búsqueda de empleos Bumeran, con operaciones en Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Perú y México, que lanzó una campaña para colocar al 2 de mayo como el 'Día del Talento'.La postura de los sindicatos también difiere con respecto a la posibilidad de correr la fecha. Mientras la central sindical uruguaya ha defendido la necesidad de respetar la fecha del 1 de Mayo, los sindicatos paraguayos convocaron a una "huelga general" para el lunes 2 de mayo, fecha en la que transmitirán sus reclamos por la inflación de los productos de la canasta básica, el aumento en el combustible y la necesidad de un ajuste del salario mínimo.

