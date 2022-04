https://mundo.sputniknews.com/20220426/rusia-impone-primera-multa-por-articulos-en-wikipedia-1124833693.html

Rusia impone primera multa por artículos en Wikipedia

Rusia impone primera multa por artículos en Wikipedia

MOSCÚ (Sputnik) — El tribunal del distrito de Taganski, de Moscú, multó con tres millones de rublos (más de 40.000 dólares) a la organización Wikimedia Inc por... 26.04.2022, Sputnik Mundo

Esta es la primera vez que Rusia impone una multa por artículos en Wikipedia.Según un abogado de Wikimedia Inc, el caso incluye documentos en idioma extranjero que no fueron traducidos ni tampoco analizados, lo que no permite estudiar plenamente el protocolo.Destacó, además, que cualquier persona puede modificar los artículos en Wikipedia si indica la fuente, y los moderadores verifican esta información.El 26 de abril el fiscal multó la organización con otros dos millones de rublos (más de 27.000 dólares) por el contenido de tres artículos —dos sobre la creación de pólvora y una sobre los acontecimientos en la ciudad ucraniana de Mariúpol del 9 de marzo—, ya que estos "arrojan una sombra sobre la reputación del Ministerio de Defensa ruso".La Fiscalía General pidió antes a Wikimedia Inc que restringiera el acceso a cinco materiales sobre los acontecimientos en Ucrania, incluidos los materiales sobre los hechos ocurridos en las ciudades de Mariúpol, Bucha, Kiev.A principios de este mes, el regulador ruso de los medios, Roskomnadzor, exigió a Wikimedia Inc eliminar los materiales con la información no verificada sobre la operación militar de Rusia en Ucrania, señalando que los autores del artículo "desinforman deliberadamente a los usuarios del recurso de Internet con una información abiertamente falsa".El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

